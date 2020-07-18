Верона - Аталанта 1:1. Обзор матча и видео голов

В матче 34-го тура чемпионата Италии "Верона" сыграла вничью с "Аталантой" 1:1. Клуб из Бергамо в случае победы мог гарантировать себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. Украинский полузащитник гостей Руслан Малиновский вышел на этот поединок в стартовом составе и провел на поле 78 минут. Команда Гасперини давила практически весь второй тайм, но так и не смогла добыть нужную победу. После этого матча "Аталанта" имеет в своем активе 71 очко и занимает вторую строчку, но у третьего "Интера" также 71 балл и матч в запасе.

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Аталанта" 1:1

Голы: Пессина 59 - Д. Сапата 50

"Эллас Верона": Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер (Ловато 82), Эмперор, Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович (Димарко 73), Дзакканьи (Борини 46), Пессина, Сальседо (Ди Кармине 73)

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино (Кальдара 69), Джимсити, Хатебур, Фройлер (Де Роон 79), Пашалич, Гозенс (Кастань 69), Гомес, Малиновский (Муриэль 79), Д. Сапата

Предупреждения: Амрабат 40, Пессина 84 - Хатебур 64, Толой 85