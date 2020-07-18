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Гасперини: Разговоры о скудетто уже почти бессмысленны. Мысли направлены на ПСЖ

Италия
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Наставник "Аталанты" подвел итоги ничьи с "Вероной"

Гасперини: Разговоры о скудетто уже почти бессмысленны. Мысли направлены на ПСЖ
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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал ничью с "Вероной" в матче 34-го тура Серии А.

"Не знаю, выиграет ли "Рома" все матчи до конца сезона, но мы точно наберем больше одного очка. Разговоры о чемпионстве уже почти бессмысленны, но мы встречались с командой, которая хотела сыграть хорошо и отомстить за поражение в первом круге.

Мы впервые играли при такой жаре, также стоит учитывать качество соперника. Нам не хватило точности, но моментов для гола было достаточно. Это хороший результат.

Мы идем в чемпионском темпе во втором круге сезона, но скудетто не является нашей целью. Для этого должно было бы произойти что-то предельно неординарное. Если на что-то и сетовать, то на то, что происходило в первом круге. Иличич восстанавливается, не знаю, когда он сможет играть, это серьезная потеря.

Во многом наши мысли направлены в сторону матчей с "ПСЖ". Мы стараемся забивать голы и устанавливать рекорды, но мы сейчас играем для того, чтобы подготовиться к этому испытанию", – рассказал Гасперини.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Серия А Эллас Верона
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Источник:
Gianluca di Marzio
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