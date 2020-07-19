Верона - Аталанта 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 34-го тура Серии А между Вероной и Аталантой. Руслан Малиновский вышел с первых минут, но на этот раз отличиться результативными действиями ему не удалось. Сапата открыл счет на 50-й минуте после ошибки защитника, однако Верона смогла сравнять очень быстро. Интересно, что гол в ворота Аталанты забил игрок, контракт которого ей и принадлежит - Маттео Пессина. Ничья помешала бергамцам выйти на второе место в чемпионате Италии.

Серия А. 34-й тур

Верона - Аталанта 1:1

Голы: Пессина 59 - Сапата 50