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Гетце и Манджукич могут перейти в Фиорентину к Рибери
Ранее футболисты вместе выступали за мюнхенскую "Баварию"
Марио Гетце, Марио Манджукич и Франк Рибери могут снова воссоединиться в одном клубе.
Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает, что полузащитник Гетце и нападающий Марио Манджукич могут перейти в "Фиорентину". Оба игрока сейчас пребывают в статусе свободных агентов.
За итальянский клуб сейчас выступает вингер Франк Рибери. Все трое футболистов ранее выступали за мюнхенскую "Баварию". Француз агитирует бывших одноклубников перейти в "Фиорентину".
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Источник:Corriere dello Sport
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