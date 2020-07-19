Гетце и Манджукич могут перейти в Фиорентину к Рибери

Марио Гетце, Марио Манджукич и Франк Рибери могут снова воссоединиться в одном клубе.

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает, что полузащитник Гетце и нападающий Марио Манджукич могут перейти в "Фиорентину". Оба игрока сейчас пребывают в статусе свободных агентов.

За итальянский клуб сейчас выступает вингер Франк Рибери. Все трое футболистов ранее выступали за мюнхенскую "Баварию". Француз агитирует бывших одноклубников перейти в "Фиорентину".