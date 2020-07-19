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Гетце и Манджукич могут перейти в Фиорентину к Рибери

Италия
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Ранее футболисты вместе выступали за мюнхенскую "Баварию"

Гетце и Манджукич могут перейти в Фиорентину к Рибери
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Марио Гетце, Марио Манджукич и Франк Рибери могут снова воссоединиться в одном клубе.

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает, что полузащитник Гетце и нападающий Марио Манджукич могут перейти в "Фиорентину". Оба игрока сейчас пребывают в статусе свободных агентов.

За итальянский клуб сейчас выступает вингер Франк Рибери. Все трое футболистов ранее выступали за мюнхенскую "Баварию". Француз агитирует бывших одноклубников перейти в "Фиорентину".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Марио Манджукич Фиорентина (Флоренция) Марио Гётце
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Источник:
Corriere dello Sport
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