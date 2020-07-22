От свалки в Нигерии до трансфера за 60 млн. Метаморфозы Виктора Осимхена

Африка

Представьте картину - молодой парень лет пятнадцати роется в мусоре.

Его вокруг целые горы. Свалка Олесосун одна из крупнейших в Лагосе, который за последние десятилетия разросся до 21 млн жителей. Эдакий мегаполис трущоб, где в одной их халуп проживает семья парня - отец, мать и братья.

Виктор Осимхен приходил на свалку в поисках бутс. Хотя родители желали ему карьеру врача, он не хотел заниматься ничем, кроме футбола. Однажды он таки нашел в грудах мусора две потрепанные бутсы - одну Nike, другую Reebok. То-то радости было. Спустя годы журналисты во Франции странно переглядывались, когда он им это рассказывал.

Семья у Виктора жила бедно, но еще труднее стало, когда умерла мать. Парня это надломило, но в итоге он справился и с тех пор все голы посвящает ей. Хотя поначалу, конечно, стало не до футбола. Отца выгнали с работы, и единственным кормильцем семьи стал старший брат. Чтобы заработать на еду, Виктор каждый день после школы продавал баклажки с водой для рабочих. Но на мясо все равно не хватало.

Футбол при таких раскладах оставался мечтой, призрачным шансом вырваться - возможно, одним из миллиона, но все-таки шансом.

Типичный вид на окраине Лагоса

Однажды старший брат, который продавал в ларьке газеты, сжалился над Виктором, привел его в магазин "Армии спасения" и купил самые дешевые бутсы, чтобы он отстал. Эту обувь Осимхен возит с собой до сих пор, как талисман.

И правда, стоило ему обуться, как почти сразу его взяли в местную футбольную школу. А еще через месяц с Виктором встретился Айила Шира - брат бывшего хавбека киевского "Динамо" Айилы Юсуфа. В родной Нигерии он агент - отыскивает талантливых парней в глуши и продвигает дальше. С Осимхеном это было просто - его талант был очевиден.

"Его толкало вперед его призвание. Он создан, чтобы играть в футбол. И он не из тех, кто пасует перед трудностями", - рассказывал потом его первый тренер Чинеду Огбенна.

Он дал добро, чтобы Осимхена показали Эммануэлю Амунике, который тогда в Абудже подбирал состав для сборной U-17. Так Виктор впервые покинул Лагос. Ехать пришлось девять часов по ужасным дорогам. В машине были шестеро - Осимхен, еще четверо молодых парней и Шира. Когда они вышли из автомобиля - голодные и сонные - в Абудже уже началась разминка. Молодежи было столько, что каждому давали по 15 минут, чтобы проявить себя. На большее не хватало времени. Осимхен вышел в числе последних и за четверть часа забил два гола.

Амунике не сказал ничего, но попросил прийти еще раз. Виктор пришел снова и снова забил. Сегодня Осимхен благодарен тренеру, но тот уверяет, что ничего особенного не сделал. "Когда он только появился, я сразу понял - перед нами игрок, способный забить много голов. Его было легко заметить", - объясняет бывший вингер "Барселоны".

Он повез Осимхена в качестве основного центрфорварда на чемпионат в Чили - и тот стал лучшим бомбардиром турнира, наколотив 10 голов. Нигерия же абсолютно по делу выиграла турнир.

После этого Осимхен, а еще Келечи Нвакали, Самюэль Чуквезе и другие лидеры Суперорлят, не вернулись домой - их всех скупили европейские клубы. Битву за Виктора выиграл немецкий "Вольфсбург", и это означало одно - мусорные барханы Олесосуна навсегда остались позади.

Европа

Представьте картину - лучший бомбардир юношеского чемпионата мира вообще не играет в середняке Бундеслиги.

Все пошло наперекосяк с первых дней в Германии - сперва надрыв крестообразных связок, потом выбитое плечо… В свои 18 лет Виктор больше лечился, чем играл. Единственной отдушиной было то, что теперь его семья живет в достатке.

"Моя главная победа - это не Золотая бутса чемпионата мира, а то, то я вывез родных из трущоб. Ничто другое не приносило мне столько удовлетворения за всю жизнь. Скандирования трибун - ничто в сравнении с улыбками на лицах родных людей", - признавался Осимхен.

Другое дело, что на поле его преследовали неудачи. Когда он наконец выздоровел, тренеры на это и внимания не обратили, полагаясь на опытного Марио Гомеса и быстро растущего Дивока Ориги. Осимхен был третьим, самым неочевидным выбором, поэтому пришлось идти в аренду. Сперва на горизонте нарисовался "Зульте-Варегем", но Виктор не вовремя съездил домой и подцепил малярию. Сделку пришлось отменять. Ну а затем был "Шарлеруа".

В "Вольфсбурге" к тому времени настолько разочаровались в Осимхене, что отдали его с правом выкупа всего за 3,5 млн. А он возьми и заиграй.

20 голов в 36 матчах от нигерийца произвели такое впечатление, что через год за ним охотилось пол-Европы. У "Шарлеруа" не было нужных для выкупа 3,5 млн, но боссы клуба понимали, что легко продадут Виктора в разы дороже, поэтому сделали заем, завершили выкуп, а через месяц Осимхен ушел в "Лилль" за 12 млн.

Уже в "Шарлеруа" было видно, что у африканца есть потенциал добиться успеха в лигах, намного круче бельгийской. "У Виктора есть все качества современного форварда. Он быстр, высоко прыгает, хорош на мяче, в борьбе, и смертельно опасен, получая передачи за спину защитникам. Это феномен", - восхищался партнером вратарь "Шарлеруа" Николя Пеннето.

Луиш Кампуш был того же мнения. Живая легенда скаутинга, бывший помощник Моуриньо и создатель уникального "Монако"-2017, он выхватил Осимхена у дюжины конкурентов. И уже через 2-3 месяца стало понятно, что португалец в очередной раз сорвал джек-пот.

Быстрее Осимхена забили 5 голов в Лиге 1 только Неймар и Златан Ибрагимович. Нигериец моментально влился в коллектив, демонстрировал завидное желание и мастерство. Проще говоря, уже со старта он был лучше 90% форвардов французской элиты. А когда в октябре Осимхен забил "Челси" в Лиге чемпионов, президент "Лилля" Жерар Лопес сразу повесил на него ценник - 50 млн евро.

Тогда и стало понятно, что на "Пьер Моруа" парень не задержится. Во-первых, это стиль "Догов" - клуб живет с трансферов. Незадолго до прихода нигерийца "Лилль" продал предыдущего лидера Николя Пепе в "Арсенал" за 70 млн. Здесь это обычная практика.

Ну а во-вторых, Осимхен слишком перспективен для 4-й команды Франции. Да-да, именно "перспективен" - в его случае это правильное слово. Хотя Виктор уже сейчас немало забивает и показывает высокий уровень футбола, это все не тянет на 50-60 млн, которые за него предлагают. Топ-клубы готовы тратить миллионы, прежде всего, в расчете на дальнейший прогресс.

У Осимхена по-настоящему уникальные задатки. Он один из лучших атлетов, которых доводилось видеть за последние годы во Франции, а это, поверьте, очень серьезный комплимент. У Виктора сильно развито голевое чутье; он очень трудолюбив и никогда не был замечен в конфликтах. Даже после неудачи в "Вольфсбурге" он отзывается о клубе исключительно хорошо, настаивая, что это был полезный опыт. Не было у него в карьере и красных карточек. И, да - ему лишь 21 год.

Попав в руки умному тренеру, Осимхен имеет все шансы стать одним из лучших в мире - отсюда такой интерес и такие суммы.

"Наполи"

Представьте картину - вы строите гранда Серии А, а вашему лучшему центрфорварду уже 33, и вообще он не центрфорвард, а вингер.

Вот примерно в такой ситуации оказался Дженнаро Гаттузо в "Наполи". В нападении ему нужны мощь, которой нет у Мертенса, и скорость, которой лишен Милик. А вот Осимхен может дать и то, и другое, и вдобавок забить пару десятков голов. Естественно, Рино ухватился за этот шанс.

Виктор не скрывал, что хотел бы играть в АПЛ, но в "Лилле" попросили его уйти туда, где дадут больше всего денег - дескать, клуб на мели, надо выручать. Осимхен, будучи порядочным малым, пошел на компромисс. И, кажется, не прогадал.

На данном этапе слабейшей стороной Осимхена остается игра без мяча, а Серия А все еще самый тактический чемпионат Европы. Если все пойдет как надо, прокачают нигерийца не хуже, чем ранее Калиду Кулибали - тот тоже в юности играл сугубо на инстинктах, зато сегодня это один из самых грамотных центрбеков Европы.

К тому же, команда у Гаттузо техничная, быстрая, все хавбеки и латерали с хорошей передачей, так что моментов у Осимхена должно быть больше, чем в "Лилле" и, тем более, "Шарлеруа".

А вот с точки зрения "Наполи", Виктор - это шанс на медали. Банально, но для титулов нужны голы. Нигериец в прошлом сезоне за "Лилль" забил 18 раз. При этом показатель его ожидаемых голов (xG) составил 0,62 - примерно, как у Лаутаро Мартинеса из "Интера". Также он наносил 3,37 ударов по воротам за 90 минут с точностью выше 40% - это ненамного меньше, чем у таких мастеров, как Эдин Джеко и Чиро Иммобиле. Только вот им уже за 30, а у Осимхена вся карьера впереди. И потолок его пока непонятен.

Эммануэль Амунике, давший парню путевку в большой футбол, считает, что это только начало: "Виктор всегда хочет совершенствоваться, и он очень скромен. Если так и останется, я верю, что ему под силу играть за лучшие клубы и сделать себе имя. Пока что вы еще ничего не видели. Он только растет".

Если это правда, то держись, Серия А, да и вся футбольная Европа. Осимхен отстал в развитии от Мбаппе и Холанда, ведь пока те уже вовсю занимались в академиях, он еще рылся на свалке в поисках бутс. Но если этот вырвавшийся из нищеты, безумно талантливый и голодный парень наберет ход…

В общем, это все будет очень и очень интересно.