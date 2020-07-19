Серия А. Камбек Сампдории в Парме

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Сампдория" 2:3

Голы: Жервиньо 18, Берешински 40 (автогол) - Шабо 48, Квальярелла 69, Бонаццоли 78

"Парма": Сепе, Лорини, Якопони, Гальоло (Дермаку 79), Д. Пеццелла, Эрнани (Барилла 63), Бругман, Куртич (Силигарди 79), Кулушевски, Капрари (Инглезе 63), Жервиньо (Карамо 82)

"Сампдория": Аудеро, Берешински, Йошида, Шабо, Мурру, Экдаль, Торсби, Янкто, Депаоли (Марони 46), Рамирес (Бонаццоли 46), Квальярелла (Габбьядини 90+1)

Предупреждениe: Экдаль 52

После 27-го тура, уже после возобновления лиги, "Парма" вышла на седьмое место. Еврокубковое. А "Сампдория" оставалась в одном очке над зоной вылета. Однако с тех пор команды начали двигаться в противоположных направлениях. Пока не встретились. Первые набрали лишь одно очко и пропустили 13 мячей в шести матчах. Да и это очко было добыто на 94-ой минуте. Вторые после трёх поражений одержали четыре победы в пяти матчах, в пятом чётко сдерживали "Аталанту" 74 минуты. Они почти обеспечили место в Серии А и сегодня даже могли обойти "Парму". И матч команд без задач получился интересным.

Первый тайм прошёл полностью под диктовку "Пармы", с 65-ю процентами владения мячом. "Сампдория" ничего не показала в атаке. Опасных ударов по воротам Аудеро было немного, темп не всегда был высоким. Но на два гола хозяева вполне наиграли. Жервиньо получил мяч в штрафной, пофинтил и чуть не разорвал сетку. Прострел Кулушевски был срезан туда же. Во втором тайме уже сильно давили гости. Шабо замкнул угловой головой, Пеццелла спас от Квальяреллы на линии ворот. Бругман ответил лишь штрафным в перекладину. А Фабио с рикошетом забросил за шиворот вратарю. И отдал умный пас вразрез Бонаццоли.

"Дория" создала во втором тайме больше, чем "Парма" во первом. Да и в целом в гораздо лучшей форме и гораздо больше верит в себя. Потому результат, в принципе, закономерен.