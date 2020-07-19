Серия А. Шах в прямой битве против вылета, камбек Наполи

Неаполь. "Сан Паоло"

"Наполи" - "Удинезе" 2:1

Голы: Милик 31, Политано 90+5 - Де Пауль 22

"Наполи" немного затормозил в последнее время. Не переиграл дома "Милан", с трудом удержал ничью в Болонье. В последнем матче Дженнаро Гаттузо увидел возвращение на полгода назад, к тяжелейшему началу его каденции. Он требовал от игроков проснуться, вспомнить о грядущем противостоянии с "Барселоной". Однако игроков можно понять. Лига Европы благодаря победе в Кубке уже в кармане, на Топ-4 надежды нет. А до "Барсы" ещё почти три недели. Рано набирать обороты. Вот и против "Удинезе" неаполитанцы продемонстрировали далеко не весь свой потенциал.

13:1 по ударам, 66:34 по владению мячом... Тем не менее, в первом тайме фриуланцы, недавно победившие "Рому" и чуть не победившие "Лацио", держались довольно уверенно. Как они умеют. И пытались контратаковать. Манолас, Кулибали, Руи даже коснулись мяча, но не остановили пас под удар Де Пауля с центра штрафной. Достойным ответом была лишь затяжная атака с прострелом Руиса и касанием Милика в падении. Аркадиуш вышел на поле за несколько десятков секунд до этого касания. До того удар Руи из-под перекладины вытащил Муссо. Но в целом хозяева играли медленно и без особых мыслей.

Во втором тайме изменилось немного. Зелински через пальцы Муссо попал в перекладину. А у ворот хозяев Лазанья чуть не забил - Оспина отлично потащил. Кулибали выбил с линии тех же в перекладину. "Наполи" не выглядел командой, способной победить. И всё же вырвал победу на 95-ой минуте. Сыграло качество. Качество отличного удара Политано из района линии штрафной сократило отставание от "Ромы" и сравняло с "Миланом". Это Гаттузо и возьмёт из такого матча. Разумеется, вместе с характером.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Лечче" 2:1

Голы: Санабрия 7, Габриэль 81 (автогол) - Манкозу 60

Нереализованный пенальти: Манкозу 45+2 (Л, неточно)

Матч в Генуе как раз имел значение. Огромное. "Брешия" и СПАЛ практически вылетели. А "Дженоа" и "Лечче" одержали по одной победе в своих последних 7-9 матчах, в предыдущем туре безропотно проиграли соперникам, которых могли утащить с собой. Так что оставались бороться за 17-ое место. Генуэзцы начали прорывом и забросом Пандева на Санабрию. Салентини старались отыграться, в концовке тайма после глупостей Перина заработали пенальти. Но Манкозу смазал уже второй подряд после 11-ти точных подряд. Шах от хозяев в борьбе против вылета.

И во втором тайме гости боролись, чуть не доставали, попадали в защитников. И в итоге забили. Весьма странным образом. Тот же Манкозу навешивал с левого угла штрафной, мяч не задел никого и залетел в сетку. После чего уже вроде бы обе пытались забить. Не хватало класса и желания рисковать. Всё же ничья оставляла обеих в борьбе. "Лечче" даже выглядел чуть получше. Но Фабио Ливерани забыл о заменах (одна до 81-ой минуты). А вышедший на замену Ягелло нанёс удар издали. Мяч отскочил от стойки в спину вратаря Габриэля и в ворота.

"Дженоа" уходит на расстояние четырёх очков от "Лечче". Разумеется, его реально отыграть за четыре тура. Однако такое поражение в таком матче с такими эпизодами - сильнейший психологический удар. А по сезону мы уже заметили, что команда Евгения Шахова (остался в запасе) держать удар не умеет.

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Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Торино" 2:0

Голы: Льянко 2 (автогол), Кутроне 75

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Брешия. "Марио Ригамонти"

"Брешия" - СПАЛ 2:1

Голы: Жмрхал 69, 90+3 - Дабо 42