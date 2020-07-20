Серия А. Рома - Интер 2:2. Ещё один чемодан в багаже разочарований

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Интер" 2:2

Голы: Де Фрай 45 (автогол), Мхитарян 57 - Де Фрай 15, Лукаку 88 (пен.)

"Рома": П. Лопес, Ибаньес (Смоллинг 74), Манчини, Коларов, Б. Перес, Верету, Диавара (Кристанте 69), Спинаццола, Лоренцо Пеллегрини (К. Перес 84), Мхитарян (Перотти 84), Джеко

"Интер": Ханданович, Бастони (Д'Амброзио 82), Шкриньяр, Де Фрай, Кандрева (Мозес 67), Гальярдини (Эриксен 69), Барелла, Янг (Бираги 67), Брозович, Л. Мартинес (Лукаку 67), А. Санчес

Предупреждения: П. Лопес 72 - Барелла 23

Обе команды прошли от отчаяния к надежде. "Рома" после трёх поражений одержала три победы подряд, "Интер" после двух диких потерь очков дважды победил уверенно. Последний ещё и побил клубный рекорд десятилетия по набранным очкам, вернулся на второе место и даже мечтал о борьбе с "Ювентусом". Первая же укрепилась на пятом месте. Потому ничья не устраивала никого. Тем более, что память о неудачах всё ещё докучала, и её хотелось побыстрее стереть. Не удалось. Никому. Скорее наоборот.

Первый тайм сложился по совершенно типичному сценарию Pazza Inter, лузерского "Интера". Антонио Конте удивил выходом на позиции "треквартисты" Марсело Брозовича (уж настолько не доверяет Кристиану Эриксену?). Но его команда не удивила ранним голом. Хотя забивать первым должен был Манчини после поимки бабочки Хандановичем на выходе. Джанлука головой не попал в пустые ворота. А вот Де Фрай не в пустые, также после углового - попал. Его удар головой отразить было невозможно.

Далее "Интер" весьма эффективно сдерживал соперника. "Рома" пыталась действовать динамично, но сразу же натыкалась на стену. Тайм закончился всего с 5:3 по ударам по воротам. Брозович мог реализовать один из них, но лишь ткнул во вратаря в упор. Гости спокойно доводили тайм до нужного им счёта. До 45-ой минуты, когда наконец-то прошла быстрая атака. Мхитарян чуть не потерял, Джеко подхватил и отдал левее, Спинаццола технично пробил мимо Хандановича, и тот же Де Фрай не сумел спасти.

По этому голу у арбитра Марко Ди Белло и ВАР возникли вопросы. Из-за стыка Лаутаро и Коларова в центре поля. Впрочем, явного фола там точно не было. Гол был оставлен. И он вдохновил "Рому" на мощное начало второго тайма. Хандановичу пришлось выигрывать дуэль с Верету под несколько острым углом. А в ещё одной неплохой быстрой атаке Мхитарян нашёл Джеко в центре штрафной, тот закопался, но Генрих успел прийти, подхватить и пробить. После чего уже римляне легко "засушили" игру.

Победить им всё же не удалось. Спинаццола зачем-то завозился с мячом в своей штрафной, потерял его и ударил Мозеса по ноге. Но не более того. Атака "Интера" в этом матче была уж слишком слабой. Да и центр поля не прижал соперника. В целом, к багажу разочарований, неудач этот слабый в плане креатива и стабильности матч вынуждены добавить обе команды. Потому Скудетто уплывает от миланцев, а обеспеченное этой ничьёй место в Топ-4 не особо радует. А "Роме" ещё бороться за пятое.