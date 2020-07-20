Доннарумма может стать лучшим вратарем в мире по мнению Пиоли

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли поделился мнением о голкипере команды Джанлуиджи Доннарумме.

Следующий матч станет для 21-летнего итальянца 200-м в футболке красно-чёрных.

"Это важное достижение. Джанлуиджи должен сохранять амбиции и продолжать работать так, как он делает это сейчас. У него есть потенциал, чтобы стать лучшим в мире. Он обладает всеми качествами, чтобы стать великим игроком", — приводит слова Пиоли Football Italia.

В нынешнем сезоне Доннарумма помог "Милану" в 32 матчах итальянской Серии А и трёх встречах Кубка Италии, в которых пропустил 42 мяча. В его активе 13 сухих игр.

21 июля, "Милан" в Реджо-нель-Эмилии на стадионе "Мапей" проведёт встречу 35-го тура чемпионата Италии с "Сассуоло"