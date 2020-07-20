Появились фото гостевой формы Интера на сезон-2020/2021

Портал Footy Headlines опубликовал фото гостевой формы миланского "Интера" на сезон-2020/2021.

Футболка выполнена в белом цвете. На ней присутствует рисунок сетки, полосы которой выполнены в традиционных для миланской команды чёрном и голубом цветах. Техническим спонсором итальянского клуба является американская фирма Nike.

Миланский "Интер", набрав 72 очка, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером соревнований в настоящий момент является туринский "Ювентус", в 34 матчах набравший 77 очков. В тройку лидеров входит "Аталанта" (71). В следующем туре итальянской Серии А миланский "Интер" на домашнем стадионе сыграет с "Фиорентиной". Встреча пройдёт 22 июля.