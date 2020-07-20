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Появились фото гостевой формы Интера на сезон-2020/2021

Италия
(1 голосов)

Она выполнена в традиционных тонах

Появились фото гостевой формы Интера на сезон-2020/2021
Новина українською

Портал Footy Headlines опубликовал фото гостевой формы миланского "Интера" на сезон-2020/2021.

Футболка выполнена в белом цвете. На ней присутствует рисунок сетки, полосы которой выполнены в традиционных для миланской команды чёрном и голубом цветах. Техническим спонсором итальянского клуба является американская фирма Nike.

Миланский "Интер", набрав 72 очка, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Лидером соревнований в настоящий момент является туринский "Ювентус", в 34 матчах набравший 77 очков. В тройку лидеров входит "Аталанта" (71). В следующем туре итальянской Серии А миланский "Интер" на домашнем стадионе сыграет с "Фиорентиной". Встреча пройдёт 22 июля.

Появились фото гостевой формы Интера на сезон-2020/2021 - изображение 1

Появились фото гостевой формы Интера на сезон-2020/2021 - изображение 2

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В статье: Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
20.07.2020 в 18:44
Неожиданно))
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