Интер теряет полузащитника до конца сезона

Матиас Весино вылетел до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт "Интера".

Он практически не играл после возобновления сезона, появившись лишь в одной игре. Из-за проблем с коленом его будет ожидать операция. Пройдет она в Барселоне.

В текущем сезоне на счету Весино 25 матчей, в которых он забил три гола.