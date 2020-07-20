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Интер теряет полузащитника до конца сезона

Италия
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Интер теряет полузащитника до конца сезона
UA-Футбол
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Матиас Весино вылетел до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт "Интера".

Он практически не играл после возобновления сезона, появившись лишь в одной игре. Из-за проблем с коленом его будет ожидать операция. Пройдет она в Барселоне.

В текущем сезоне на счету Весино 25 матчей, в которых он забил три гола.

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В статье: Интер (Милан) Матиас Весино
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