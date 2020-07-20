Италия
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Интер теряет полузащитника до конца сезона
Не лучшая новость
Матиас Весино вылетел до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт "Интера".
Он практически не играл после возобновления сезона, появившись лишь в одной игре. Из-за проблем с коленом его будет ожидать операция. Пройдет она в Барселоне.
???? | REPORT— Inter (@Inter) July 20, 2020
Aggiornamento sulle condizioni di Matias @vecino ???? https://t.co/jUIRL5Sc7Q
В текущем сезоне на счету Весино 25 матчей, в которых он забил три гола.
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