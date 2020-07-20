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Аталанта будет готова отпустить Госенса, если поступит выгодное предложение

Италия
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На него претендуют двое

Аталанта будет готова отпустить Госенса, если поступит выгодное предложение
UA-Футбол
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Проводя отличный сезон в "Аталанте", Робин Госенс привлек внимание сразу нескольких крупных клубов. Об этом сообщает Kicker.

Один из главных претендентов - лондонский "Челси". Английская сторона давно ищет усиление на левый фланг обороны. Помимо этого, интерес к немецкому игроку проявлял "Ювентус".

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"Аталанта" приняла решение не удерживать Госенса. Они будут готовы отпустить защитника, если поступит выгодное предложение. Сейчас он оценивается в 20 миллионов.

В сезоне Робин провел 38 матчей и совершил 18 результативных действий (10+8).

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Челси (Лондон) Робин Госенс
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