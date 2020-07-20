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Аталанта будет готова отпустить Госенса, если поступит выгодное предложение
На него претендуют двое
Проводя отличный сезон в "Аталанте", Робин Госенс привлек внимание сразу нескольких крупных клубов. Об этом сообщает Kicker.
Один из главных претендентов - лондонский "Челси". Английская сторона давно ищет усиление на левый фланг обороны. Помимо этого, интерес к немецкому игроку проявлял "Ювентус".
"Аталанта" приняла решение не удерживать Госенса. Они будут готовы отпустить защитника, если поступит выгодное предложение. Сейчас он оценивается в 20 миллионов.
В сезоне Робин провел 38 матчей и совершил 18 результативных действий (10+8).