Аталанта будет готова отпустить Госенса, если поступит выгодное предложение

Проводя отличный сезон в "Аталанте", Робин Госенс привлек внимание сразу нескольких крупных клубов. Об этом сообщает Kicker.

Один из главных претендентов - лондонский "Челси". Английская сторона давно ищет усиление на левый фланг обороны. Помимо этого, интерес к немецкому игроку проявлял "Ювентус".

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"Аталанта" приняла решение не удерживать Госенса. Они будут готовы отпустить защитника, если поступит выгодное предложение. Сейчас он оценивается в 20 миллионов.

В сезоне Робин провел 38 матчей и совершил 18 результативных действий (10+8).