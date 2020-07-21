Серия А. Ювентус - Лацио 2:1. С ползков на бег

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Лацио" 2:1

Голы: Криштиану Роналду 51 (пен.), 54 - Иммобиле 83 (пен.)

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Сандро, Рабио, Бентанкур, Рэмзи (Матюиди 57), Дуглас Коста (Данило 57), Дибала (Ругани 88), Криштиану Роналду

"Лацио": Стракоша, Баштуш, Ачерби, Луис Фелипе (Фальбо 89), Лаццари (Моро 89), Пароло, Милинкович-Савич, Катальди (А. Андерсон 75), Д. Андерсон (Вавро 66), Иммобиле, Кайседо (Адеканье 66)

Предупреждения: Сандро 60, Бонуччи 82, Данило 88 - Д. Андерсон 37

Главный арбитр: Даниэле Орсато

Перед рестартом Серии А этот матч считали главной битвой за Скудетто. С тех пор "Лацио" сделал всё, чтобы лишить его такого статуса. Проиграл четыре матча из семи, дошёл до внутриклубных ссор. Чиро Иммобиле забил два мяча с игры в последних 11-ти матчах, Кайседо - один в девяти. А сегодня из-за травм и дисквалификаций в заявке остались лишь девять игроков с хотя бы тремя выходами в стартовом составе в сезоне. "Ювентус" также "старался", набрал два очка и пропустил девять мячей в трёх матчах, играя слабо. Впрочем, последний всё же ползёт к Скудетто. После этого матча - уже бежит.

До перерыва игра была весьма слабой в плане креатива и скоростей. Хозяева выиграли тайм и по ударам по воротам (11:4), и по владению мячом (57:43). Гости плотно закрывались и крайне редко выходили в атаку. При этом опасности у ворот Стракоши не было почти никакой. Медленные поперечные пасы и попытки прорывов мимо всей обороны не могли её создать. Разве что при розыгрыше штрафного Сандро головой попал в стойку. Редкие выходы "Лацио" вперёд выглядели поинтереснее, не хватало лишь последнего паса. А мощный выстрел Иммобиле с 17-ти метров после перехвата в концовке тайма отразила стойка.

Первый тайм стал четвёртым из последних шести, в котором "Юве" не забил. Зато во втором он очень часто добавляет и забивает много. Точнее, обычно соперник привозит себе пенальти либо ошибается иным образом. Здесь получилось так же. И вновь из-за руки в штрафной. Роналду попал в Баштуша и реализовал пенальти. А вскоре Луис Фелипе подарил мяч Дибале в центре поля, он и Роналду пробежали и разыграли. Таким образом, КриРо вышел на 30 голов в сезоне и обошёл Иммобиле в таблице бомбардиров лиги. Кстати, ещё до первого гола после попыток обoих Лаццари выбил мяч с линии ворот.

В последнее время даже 2:0 в дебюте тайма не гарантирует "Ювентусу" победу. Впрочем, дважды она была упущена в матчах против сильных и забивных "Милана" и "Сассуоло". "Лацио" же ныне по общей силе и забиваемости скорее напоминает "Лечче" и "Дженоа", которых такое начало второго тайма уничтожило. "Орлы" с игры создали лишь чуть неточный удар Андре Андерсона издали и заработанный Иммобиле пенальти (Бонуччи заснул). На 89-ой минуте Щесны вытащил штрафной Милинковича-Савича в "девятку". Чемпион не избежал привычной полупаники в концовке. Но на этот раз удержался.

Восемь очков над вторым местом, 11 - над "Лацио". Следующие матчи против "Удинезе", "Кальяри", "Сампдории". В 35-36 туре "Ювентус" обеспечит себе девятый титул чемпиона подряд. Против посредственных, слабых и кризисных команд "Юве" после рестарта играет очень солидно и чётко. И переигрывает их уверенно. Потому и берёт Скудетто. Сегодня он понервничал в концовке, но в целом заслужил победу. А "лациале" рискуют остаться четвёртыми и полностью смазать концовку успешного сезона.