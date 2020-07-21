Роналду ведет к чемпионству. Ювентус - Лацио 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ювентус - Лацио, которые встречались в 34-м туре итальянской Серии А. Героем встречи стал Криштиану Роналду, забивший свой 29-й и 30-й голы в текущем чемпионате. Сначала португалец реализовал пенальти, затем воспользовался пасом Дибалы. Интересно, что его конкурент в гонке бомбардиров – Чиро Иммобиле - тоже отличился ударом с 11-метровой отметки. Как следствие, у двух форвардов по 30 голов за четыре тура до финиша. Роберт Левандовски, который претендует на Золотую бутсу (34 гола), может начинать волноваться.

Серия А. 34-й тур

Ювентус - Лацио 2:1

Голы: Роналду 51 пен., 54 - Иммобиле 83 пен.