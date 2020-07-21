Рука и буксир судьбы. Итоги 34-го тура в Серии А

Эллас Верона - Аталанта 1:1

Кальяри - Сассуоло 1:1

Милан - Болонья 5:1

Парма - Сампдория 2:3

Наполи - Удинезе 2:1

Дженоа - Лечче 2:1

Брешия - СПАЛ 2:1

Фиорентина - Торино 2:0

Рома - Интер 2:2

Ювентус - Лацио 2:1

"Желающего судьба ведёт, нежелающего - тащит". В 34-ом туре Серии А это римское изречение подходило многим командам. "Интер" в который раз поплыл по течению, "Аталанта" на этот раз последовала за ним. Недостаточно сильный, но настроенный на девятое Скудетто подряд "Ювентус" судьба ведёт к нему. А вот "Милан" и "Сампдория" сами скрутили судьбу в бараний рог и заставили служить себе. Отметим также очередное преодоление отметки в 30 голов за тур. Более того, Франческо Капуто забил 1000-й гол в сезоне в лиге. В предыдущем эту отметку преодолели лишь в 38-ом туре.

Без четырёх очков

"Ювентус" недостаточно силён для того, чтобы скручивать судьбу. В 31-33 турах и вовсе был ужасающе слаб. Пропускает мячи уже в шести подряд. Однако не проиграл "Аталанте" и "Сассуоло". А на победу над "Лацио" наиграл. В первом тайме полностью владел инициативой, хотя и ничего не создал. Второй начал четырьмя убойными моментами. Затем без проблем контролировал игру, если не считать лёгкой паники в концовке. Криштиану Роналду обеспечил команде первую серию в истории из 11-ти матчей с как минимум двумя забитыми. А себе - статус первого в истории с 50-ю в Серии А, АПЛ и Примере.

Да, если бы "Лацио" подошёл к матчу в февральской форме, такому "Юве" пришлось бы несладко. Ныне же, после возвращения лиги, римляне идут лишь 17-ыми по набранным очкам. В этом матче они играли как аутсайдер. Как и "Лечче" с "Дженоа", выдержали первый тайм на глухом 0:0, но развалились сразу же в начале второго. Чиро Иммобиле не забил с игры уже в десятом матче из 12-ти (стойка остановила в концовке первого тайма), Кайседо - в девятом из десяти. В целом в заявке на матч были лишь девятеро игроков с хотя бы двумя выходами в стартовом составе в сезоне. Слабый соперник.

Тем не менее, главное то, что "Ювентус" выполнил задачу-минимум после рестарта - собрал 100 процентов очков у середняков и аутсайдеров (12). И не проиграл командам из Топ-4. А после этой победы ещё и единоличный лидер во внутренних матчах команд из Топ-7. Что ещё нужно?! Ещё четыре очка для оформления Скудетто.

Без больших амбиций

"Интер" можно оправдать. Его соперником была "Рома" после трёх побед подряд, после нахождения баланса с новой тактической схемой, идентичной схеме "нерадзурри". Миланцы сумели отыграться в концовке, в минуты, в которые обычно теряют преимущество. Также арбитр матча мог и отменить гол римлян в раздевалку, если бы посчитал стык в центре поля фолом Коларова. Антонио Конте заявил, что после такого "несправедливого" гола злость в начале второго тайма (когда вновь пропустили) вполне объяснима. Он доволен сезоном своей команды, её вторым местом, клубным рекордом десятилетия по набранным очкам.

Но ведь Конте должен был построить команду-победителя. Играющую с позиции силы и управляющую судьбой. А получилось наоборот. "Интер" вновь потащился за судьбой. Он не создал ничего с игры, что отметил и главный тренер соперника Паулу Фонсека. Он пропустил в раздевалку и из-за этого провалил начало второго тайма. После чего просто выключился. В целом нанёс лишь восемь ударов за матч. А Конте ещё и нашёл новую причину для жалоб - позднее начало матчей его команды (он хочет играть на жаре?). При том, что "Ювентус" играет поздно чаще, чем "Интер", почти постоянно. А "Лацио" - столько же.

Игра и поведение команды без больших амбиций.

"Рома" и вовсе заслуживает комплименты. Она играла живее и собраннее, чем соперник, отлично перекрыла его в обороне. Новая схема 3-4-2-1, похоже, способна стать вехой. Но уже в следующем сезоне. В этом сезоне, в этом туре, "волки" пропустили дважды со "стандартов", не удержались в концовке из-за трёх грубых ошибок Спинаццолы подряд - возни с мячом в своей штрафной, потери и удара по ноге Мозеса. Фонсека очень доволен игрой, отмечает большую свободу Мхитаряна и Лоренцо Пеллегрини в такой схеме, баланс при высоком прессинге. Но и говорит о явном потерянном шансе. О потере двух очков.

Без чудес

Можно оправдать и "Аталанту". Прежде всего - её феноменальным путём в целом. Этот матч стал лишь вторым из 12-ти последних, в котором она не победила, лишь вторым из 12-ти, в котором забила менее двух мячей. 14-ым подряд без поражений, а это рекорд клуба. "Верона" ученика Джан Пьеро Гасперини Ивана Юрича похожа на бергамцев схемой, агрессией, физической готовностью. Победила дома "Ювентус", не проиграла "Интеру". В первом круге её удалось победить лишь благодаря "пушке" Руслана Малиновского и голу в добавленное время, созданному тремя защитниками. В субботу таких чудес уже не было.

Вместе с тем, "мастифы" побеждали лишь однажды в семи последних матчах, потеряли контакт с зоной Лиги Европы и, по большому счёту, доигрывают сезон. Они ещё и подарили сопернику гол после грубейшей ошибки защитника. Чем тот не воспользовался. "Аталанта" была гораздо более медленной, менее агрессивной и креативной, чем обычно. Она была неузнаваемой. Гасперини отметил отсутствие остроты и скорости. При этом не критиковал результат. Отношение команды, полностью довольной местом в Топ-4. Обеспеченным официально благодаря этой ничьей.

Без тормозов

"Милан" вновь оказался лучшей командой тура. В сущности, он - лучшая команда после возвращения лиги. Он неузнаваем, но уже с оценкой "плюс". 20 очков в восьми матчах. 25 голов в них после 28-ми в 26-ти. В том числе и впервые с 2009-го года восемь матчей подряд с как минимум двумя забитыми в каждом. Первое место в лиге по забитым после рестарта. В третий раз после рестарта команда забила четыре мяча и более, при нуле таких матчей во всём 2019-ом году. Причём эта статистика - не главное. Главное - быстрая комбинационная игра и уверенность в себе, напоминающие времена "Гранде "Милан".

И среди игроков, и среди болельщиков уже поднимается движение, цель которого - заставить руководство клуба сохранить Стефано Пиоли на посту. Ясно видно, что игроки просто обожают работать с тренером. И результаты обожания налицо. "Болонья" была просто разорвана. Даже великолепный гол Томиясу в раздевалку не сбил "Милан" с пути. Как сбил бы в былые времена.

Без опыта

"Сассуоло" бежал за "россонери" как мог. Забил те же 20 мячей в семи матчах, отлично отыграл против "Ювентуса" и почти устроил такой же камбек с 0:2. Вот только тот матч не выиграл. А сразу же после него потерпел неудачу. Он умудрился пропустить от "Кальяри", не забивавшего в четырёх матчах до этого, уже с первого удара по воротам. Выиграл первый тайм по владению мячом со счётом 75:25, но нанёс лишь три удара по воротам с игры. И даже не устроил штурм ворот сардов, игравших с 48-ой минуты вдесятером. После удаления Карбони атаки последних даже выглядели поинтереснее. И принесли гол.

Роберто Де Дзерби говорил о "подзамочной" игре соперника. Но такую участник Лиги Европы должен уметь взламывать. Потому "Сассуоло" ещё не участник. И вряд ли будет в следующем сезоне. Для этого нужны опыт и цинизм. А не то, что Де Дзерби описал так: "Мы неправильно отнеслись к делу. Если бы мы были опытны, поняли бы, что такое преимущество в первом тайме не означает лёгкую игру. Мы всё ещё должны научиться настраиваться на такие матчи".

Без интриги

Чем ближе окончание сезона - тем больше проходных, не имеющих турнирного значения матчей. На разные команды это влияет по-разному. "Наполи" готовится к "Барселоне" и потому выключается в лиге. При огромном статистическом преимуществе он на самом деле вряд ли заслужил победу над "Удинезе", добытую лишь на 95-ой минуте. Также он стал первым в лигах Топ-5, кто достиг 50-ти ударов в каркас ворот. Дженнаро Гаттузо хвалит игроков за старания и не хочет критиковать их. Но и не заметно, чтобы был особо доволен. Удинцы также попадали в каркас, Оспина также тащил.

Его следующий соперник "Парма", потеряв шансы на Лигу Европы, и вовсе развалилась. Апогеем серии из одного очка в восьми матчах стал матч против "Сампдории". 2:0 и 65 процентов владения мячом в первом тайме, 2:3 после второго. Роберто Д'Аверса назвал первый тайм команды одним из лучших в сезоне и потому был настолько зол. А "Торино" добыл важнейшую победу над "Дженоа" (3:0), скорее всего, оставляющую его в лиге - и тут же бездарно отыграл во Флоренции. Проиграв восьмой гостевой матч подряд. Ну а СПАЛ проиграл даже "Брешии" и уже официально вылетел.

C другой стороны, "Кальяри" и "Верона" отлично поборолись. "Фиорентина" уже со второй победой подряд и пятым матчем без поражений. Она официально спаслась. На четыре тура раньше, чем в предыдущем сезоне. Можно согласиться со словами Джузеппе Якини "мы заслужили тихую концовку". Ну а "Сампдория" по очкам в последних шести турах первая в лиге с 15-ю. Более того - впервые с 1951-го года она забила как минимум три мяча в трёх матчах подряд. И Клаудио Раньери даже довольно называет камбеки лучшими победами. Он отлично поработал над характером и атакой "Дории".

Опыт решает

Вообще-то, наиболее важным матчем тура была встреча в Генуе. "Дженоа" и "Лечче" остались наедине в борьбе против вылета. Потому играли на весь сезон. Потому матч получился равным, крайне нервным, некачественным. Его судьбу решил смазанный пенальти Манкозу (его второй подряд) и рикошет от вратаря Габриэля. Но прежде всего решил опыт. Экс-игроки Топ-клубов Перин, Кристиан Сапата, Кришито, Мазьелло, Фальке, Пандев, опытный тренер Давиде Никола переиграли новичка лиги Фабио Ливерани. Первый выпустил на замену Ягелло, принёсшего рикошет от Габриэля. Второй забыл о заменах.

После матча Ливерани не находил слов, не мог понять, как и почему его команда проиграла. Говорил о контроле над игрой. Никола пытался объяснить компактностью его команды, умением заставить соперника сбиться на нелюбимую для него игру - "кроссы". Заявлял, что его вратарь Перин остался без сейвов. Но главная причина победы "грифонов" в таком матче и их ухода от "волков" на четыре очка - опыт.

Украинский след

На фоне ажиотажа, вызванного последними выступлениями Малиновского, выезд в Верону был одновременно и шансом, и ловушкой. Успех против непростого соперника (проблемы "Аталанты" в этом матче легко предугадывались) окончательно утвердил бы его как одного из лучших игроков команды и лиги летом. Зато и провал был слишком реальным. В итоге Руслан попал в ловушку. Он старался нагнетать как всегда, шёл в обыгрыш, старался не выключаться. Вот только три его удара по воротам издали на этот раз были крайне неудачными. А касаний мяча ни в штрафной, ни в районе её линии не было вообще.

Его игру в Вероне не следует называть плохой. Большинство СМИ выставили оценку "6" - такую же либо чуть более высокую, чем у большинства партнёров по команде. Называли игру неплохой, отмечали изобретательность, заявляя: "Он единственный, кто всегда старается обойти соперника и пробить". Трижды удалось пройти соперников. Вместе с тем, отмечали и некоторый эгоизм, а также усталость. Так что замена на 77-ой минуте не удивила. Полезный спуск с небес на землю.

Евгений Шахов остался в запасе "Лечче". Его наставник пожелал произвести лишь две замены. Причём вторую - уже при счёте 1:2 на 83-ей минуте. А первую - из-за травмы ещё в первом тайме. И в этом аспекте Ливерани не хватило опыта. В том числе и опыта чемпиона Греции-2019 и финалиста Лиги Европы-2015.