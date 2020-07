Месси не повторит? Роналду установил уникальное достижение, а также побил рекорд Шевченко

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился историческим достижением в матче 34-го тура чемпионата Италии с римским "Лацио" (2:1). По информации Opta, благодаря дублю в ворота столичной команды, теперь у 35-летнего игрока по 50+ забитых мячей сразу в трех европейских топ-лигах – Серии А ("Ювентус"), Ла Лиге ("Реал") и в АПЛ ("Манчестер Юнайтед").

50 - Cristiano #Ronaldo is the 1st player in history to score 50+ goals in Serie A, LaLiga and Premier League. Passport.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/mBrTIL7v6K — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020

"Рекорды всегда важны, но главное, что команда побеждает. "Ювентус" – феноменальный коллектив, который доказал, что всегда стремится прогрессировать. У нас нет права на ошибку, нужно брать титул Серии А", – цитирует Роналду Football Italia.

Для того чтобы забить 50 голов, Криштиану понадобился 61 матч – теперь это рекорд. Ранее быстрее всех данного показателя достиг украинский нападающий "Милана" Андрей Шевченко (68 поединков).

61 - Cristiano #Ronaldo is the fastest player to score 50 goals in Serie A (61 appearances) - among the players who made their debut since 1994/95. Sprinter.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/Fy6hQ6xW4W — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020

Также отметим, что Роналду и Иммобиле повторили рекорд по забитым пенальти за сезон в чемпионате Италии. У форвардов теперь по 12 реализованных одиннадцатиметровых ударов в текущей кампании – это повторение достижения Джузеппе Синьори (1995/96). Сейчас у обоих футболистов по 30 голов в рейтинге бомбардиров Серии А.