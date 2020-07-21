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La Stampa: Почеттино дал ответ Ювентусу
Маурисио согласен заменить Маурицио
Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может заменить Маурицио Сарри на посту главного тренера туринского "Ювентуса" – об этом сообщает La Stampa. По информации источника, руководство "бьянконери" недовольно работой Мистера 33.
Итальянский гранд уже провел неформальные переговоры с агентами Почеттино. Сам 48-летний аргентинец уже выразил свою готовность возглавить "Ювентус".
Маурисио был уволен из "Тоттенхэма" в ноябре прошлого года – новым менеджером "шпор" стал португалец Жозе Моуриньо. Ранее мы сообщали, что Почеттино может возглавить "Ньюкасл". Аргентинец уже отказал "Бенфике" и "Монако".