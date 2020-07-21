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La Stampa: Почеттино дал ответ Ювентусу

Италия
(1 голосов)

Маурисио согласен заменить Маурицио

La Stampa: Почеттино дал ответ Ювентусу
Новина українською

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино может заменить Маурицио Сарри на посту главного тренера туринского "Ювентуса" – об этом сообщает La Stampa. По информации источника, руководство "бьянконери" недовольно работой Мистера 33.

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Итальянский гранд уже провел неформальные переговоры с агентами Почеттино. Сам 48-летний аргентинец уже выразил свою готовность возглавить "Ювентус".

Маурисио был уволен из "Тоттенхэма" в ноябре прошлого года – новым менеджером "шпор" стал португалец Жозе Моуриньо. Ранее мы сообщали, что Почеттино может возглавить "Ньюкасл". Аргентинец уже отказал "Бенфике" и "Монако".

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В статье: Ювентус (Турин) Маурисио Почеттино Маурицио Сарри
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Источник:
La Stampa

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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
21.07.2020 в 11:06
Почему то уверен, что Почеттино переоценвают
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0
-2
absurdlight (Kiev)
21.07.2020 в 11:14
Может и так, но Сарри с его удачей точно надо гнать. :)
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.07.2020 в 11:18
Инспектор жюв. Не делай вид, что ты шаришь в футболе... Смешно, честное слово...
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0
-3


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