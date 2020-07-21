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Чемпион Рима среди аматоров: гол Тотти со стандарта в ворота Лацио принес его команде трофей

Италия
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Ческо в порядке

Чемпион Рима среди аматоров: гол Тотти со стандарта в ворота Лацио принес его команде трофей
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43-летний экс-форвард "Ромы" и национальной сборной Италии Франческо Тотти стал победителем любительского чемпионата Рима по мини-футболу. Формат соревнования – 8 на 8.

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В решающем поединке команда "Totti Sporting Club" одолела "Лацио" (2:1), а Тотти оформил победный мяч со стандарта. Отметим, что еще один гол в активе экс-футболиста Антонио Флоро Флореса, он также выступал за команду Франческо.

Всю свою профессиональную карьеру Тотти провел в "Роме" – в 786 матчах во всех соревнованиях за "джаллоросси" "Гладиатор" забил 307 голов. В составе "волков" Ческо выигрывал Серию А, Кубок Италии и Суперкубок страны. В 2006 году он стал чемпионом мира.

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В статье: Франческо Тотти
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