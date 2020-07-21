Ювентусу придется заплатить 50 миллионов за одного из лидеров Аталанты

"Ювентусу" важно подписать форварда текущим летом. Уже сейчас в СМИ есть целый список игроков, которые смогут усилить состав будущего чемпиона Италии.

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Как сообщает CalcioMercato, одним из претендентов сейчас считается Дуван Сапата. Они сделали первое предложение "Аталанте" в 30 миллионов, но оно было отклонено.

Источник уверяет, что нападающий обойдется "Ювентусу" минимум в 50 миллионов. Столько же "Наполи" просит за Милика.

На счету Сапаты в этом сезоне 18 голов в 28 матчах.