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Ювентусу придется заплатить 50 миллионов за одного из лидеров Аталанты

Италия
(3 голосов)

Поиски туринцев продолжаются

Ювентусу придется заплатить 50 миллионов за одного из лидеров Аталанты
UA-Футбол
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"Ювентусу" важно подписать форварда текущим летом. Уже сейчас в СМИ есть целый список игроков, которые смогут усилить состав будущего чемпиона Италии.

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Как сообщает CalcioMercato, одним из претендентов сейчас считается Дуван Сапата. Они сделали первое предложение "Аталанте" в 30 миллионов, но оно было отклонено.

Источник уверяет, что нападающий обойдется "Ювентусу" минимум в 50 миллионов. Столько же "Наполи" просит за Милика.

На счету Сапаты в этом сезоне 18 голов в 28 матчах.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Дуван Сапата
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Комментарии (1)
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trey222
21.07.2020 в 20:00
Сапата не уровень ювы.
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