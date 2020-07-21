Серия А. Приоткрытого глаза монстра из Бергамо хватило

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья" 1:0

Гол: Муриэль 62

"Аталанта": Голлини, Паломино (Шутало 80), Толой, Джимсити (Кальдара 86), Кастань, Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пашалич (Муриэль 46), Д. Сапата (Э. Колли 66), А. Гомес (Малиновский 66)

"Болонья": Скорупски, Томиясу (Мбайе 74), Данило, Денсвил, Крейчи (Сантандер 77), Медель, Сванберг (Домингес 64), Сориано, Сков-Ольсен (Орсолини 64), Барроу (Сансоне 64), Паласио

Предупреждения: Фройлер 70, Гозенс 84, Э. Колли 90+2, Де Роон 90+3 - Томиясу 30, Данило 76

Судя по матчам 34-го тура Серии А, "Аталанте" остаётся доигрывать сезон. И готовиться к Лиге Чемпионов. Скудетто ушло, место в Топ-4 лиги официально обеспечено. Доигрывает она и судя по выступлению в Вероне в субботу. Лишенному даже тени привычной остроты. В матче против "Болоньи" "Ла Деа" также поначалу спала. А вот соперник после четырёх матчей без побед, и особенно - после позора 1:5 в Милане - не мог позволить себе заснуть. Синиша Михайлович побеспокоился. Однако энергичным первым таймом гости заставили монстра приоткрыть один глаз. И этого монстру хватило.

Первый тайм был живым. Слишком живым. С нецензурной лексикой, криками, удалением Джан Пьеро Гасперини, неприличным жестом Гари Меделя в адрес соперников. Качество футбола за этим всем не успевало. Хотя и на поле было интересно. "Болонья" явно желала реабилитироваться за Милан, играла лучше, активнее, на 20-ую минуту вышла с 63-мя процентами владения мячом. Удар Сориано с 20-ти метров вытащил Голлини, Барроу чуть не попал оттуда же и послал штрафной в перекладину. "Аталанта" проснулась лишь в середине тайма, и тогда Скорупски вытащил удар в упор Пашалича.

С начала второго тайма "Аталанта" уже начала напоминать саму себя. Не лучший образец сметающих всё бомбардировщиков. Но медленный, и вместе с тем неумолимый каток, Вышедший на замену Муриэль прорвался в штрафную и пробил низом (Скорупски). Несколько типичных фланговых атак закончились ударами в защитников. Барроу после прострела Томиясу ещё мог остудить соперника. Но не попал. А Муриэль с 15-ти метров после прострела Кастаня и скидки Сапаты назад пробил отлично. После чего монстр не только вновь заснул, но и усыпил гостя. Скорупски ещё и спас от Колли.

"Аталанта" вышла на 95 голов в 35-ти матчах. Такое и за полный сезон в 21-ом веке не удавалось никому. Да ещё и вернулась на второе место. На котором сезон в Серии А никогда не заканчивала. Она уже не рвёт жилы. Но остаётся очень сильной.

Руслан Малиновский неплохо вышел на замену. Помогал снижать давление, отталкивать игру на половину поля соперника. Несколько раз хорошо прошёл на дриблинге, раздал несколько хороших передач, в том числе и в штрафную. Защитники останавливали ещё до удара. В одном из эпизодов ворвался в штрафную и налетел на соперника. Арбитр справедливо не отреагировал.