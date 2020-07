21-летний Доннарумма проводит 200-й матч за Милан

Итальянский "Милан" сегодня встречается с "Сассуоло". Стефано Пиоли выпустил Джанлуиджи Доннарумму в старте.

Вратарь надолго запомнит сегодняшний день, так как это его 200-й матч за "россонери". На данный момент ему 21 год и 146 дней. В его возрасте Буффон провел лишь 134 игры.

За 199 игр в футболке "Милана", Доннарумма пропустил 208 голов и заработал 16 желтых. В 72 матчах ему удалось отстоять на ноль.

