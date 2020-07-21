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СМИ: Милан отказался от Рангника и предложит новый контракт Пиоли

Италия
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Неожиданный поворот

СМИ: Милан отказался от Рангника и предложит новый контракт Пиоли
UA-Футбол
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Долгие переговоры между "Миланом" и Ральфом Рангником завершились ничем. Об этом сообщает авторитетный источник Kicker.

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С ноября прошлого года "россонери" охотились за немецким специалистом и даже согласились на его условия. Он должен был возглавить клуб и параллельно стать техническим директором. Но после результаты команды изменили ситуацию.

Шесть побед после карантина убедили руководство "Милана" оставить Стефано Пиоли и предложить ему новый контракт. Важную роль сыграли футболиста клуба, которые встали на сторону 54-летнего итальянца. Ему будет предложена сделка на один год.

Сейчас "Милан" идет на шестом месте в таблице, но имеет хороший шанс подвинуть "Рому".

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В статье: Ральф Рангник Стефано Пиоли Милан
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