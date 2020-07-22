Серия А. Демонстрация силы Милана и Златана

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

''Сассуоло" - "Милан" 1:2

Голы: Капуто 42 (пен.) - Ибрагимович 19, 45+2

"Сассуоло": Консильи, Мулдур (Кирьякопулос 46), Марлон, Пелузо, Рожерио, Локателли, Бурабия, Хараслин (Бога 46, Джуричич 68), Берарди, Распадори (Маньянелли 46), Капуто

"Милан". Д. Доннарумма, Конти, (Калабрия 11), Кьер, Романьоли (Габбия 32), Эрнандес (Лаксальт 46), Кесси, Беннасер (Билья 80), Салемакерс, Чалханоглу (Бонавентура 80), Ребич, Ибрагимович

Предупреждения: Бурабия 22, Локателли 36 - Эрнандес 38, Беннасер 62, Лаксальт 76, Бонавентура 85

Удаление: Бурабия 45+7 (вторая жёлтая)

"Милан" летом поражает. Шедевральная быстрая комбинационная игра, 25 голов и 20 очков в предыдущих восьми матчах (первое место), достижения по забитым, не виданные 9-11 лет. Два гола как минимум в семи матчах подряд, включая этот, не было с 1999-го года. Их забил Златан Ибрагимович после четырёх "сухих" и ворчания на своего тренера Стефано Пиоли из-за замен. Кто справится с этой машиной? "Сассуоло" был способен. Ведь и сам летом великолепен, не проигрывал в восьми матчах подряд, забил в них 21 мяч. Остановил "Ювентус" и "Интер". Однако с более сильной на сегодня командой не справился.

"Сассуоло" начал довольно мощно, прижал соперника к воротам. Вышел на 66 процентов владения мячом. Вот только делал всё недостаточно быстро. Упомянуть с трудом можно удар Берарди с линии штрафной, взятый вратарём. Постепенно "Милан" вошёл в игру. Ему скорости и остроты также не хватало. Но их было больше, чем у соперника. "Нероверди" повезло в редкие минуты доминирования заработать пенальти на руке Чалханоглу при штрафном навесе. А "россонери" кое-что создали. Два удара головой Ибры (второй Консильи потащил) и отличный пас вразрез на него в контратаке. Два ассиста того же Хакана.

Во втором тайме "Милан" решил воспользоваться численным преимуществом, полученным после грубого подката Бурабии, и никуда не спешить. Разумеется, он мог доиграться. "Сассуоло" старался, Рожерио нанёс удар в створ. А Ибра лишь легко коснулся мяча в подкате в метре от Консильи. Беннасер издали лишь задел стойку. После блестящего тройного сейва Консильи от ударов Кесси и Бонавентуры (дважды) даже пришла мысль, что "россонери" должны быть наказаны за расточительность и вальяжность. Но ведь эти моменты означали их полный контроль. И заслуженность победы на крайне непростом выезде.

В середине первого тайма Киккер взорвал тихий вечер сообщениями о том, что "Милан" принял решение отказаться от "проекта Ральфа Рангника" и продлить контракт с Пиоли. На последних минутах матча Sky выдал сообщение о уже подписанном контракте с итальянцем. Что ж, логичные события. И дело вовсе не в официальном оформлении места в Лиге Европы после этой победе. А в игре, в силе команды. Сегодня она играла неярко, устало. Но довольно уверенно победила.