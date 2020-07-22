Великий! Как Златан своим дублем гарантировал Милану место в Лиге Европы. ВИДЕО

Ему - 38. Он смело называет себя идеальным форвардом и подтверждает дерзкие слова игрой. В 35-м туре итальянской Серии А Златан Ибрагимович сделал все, чтобы его "Милан" победил "Сассуоло". Сначала швед классно замкнул подачу из глубины поля, а затем обыграл голкипера и покатил мяч в пустые ворота. Россонери победили 2:1, поднялись на пятое место и гарантировали себе место в Лиге Европы на следующий сезон.

В нынешнем сезоне (вернулся в "Милан" зимой) он сыграл 15 матчей, в которых забил семь голов. Златан и компания выдали серию из девяти матчей без поражений, из которых только два завершились ничьей.