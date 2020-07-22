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Великий! Как Златан своим дублем гарантировал Милану место в Лиге Европы. ВИДЕО

Италия
(1 голосов)

Ибрагимович не устает забивать

Великий! Как Златан своим дублем гарантировал Милану место в Лиге Европы. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Ему - 38. Он смело называет себя идеальным форвардом и подтверждает дерзкие слова игрой. В 35-м туре итальянской Серии А Златан Ибрагимович сделал все, чтобы его "Милан" победил "Сассуоло". Сначала швед классно замкнул подачу из глубины поля, а затем обыграл голкипера и покатил мяч в пустые ворота. Россонери победили 2:1, поднялись на пятое место и гарантировали себе место в Лиге Европы на следующий сезон.

В нынешнем сезоне (вернулся в "Милан" зимой) он сыграл 15 матчей, в которых забил семь голов. Златан и компания выдали серию из девяти матчей без поражений, из которых только два завершились ничьей.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Комментарии (4)
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мы за динамо (киев)
22.07.2020 в 09:31
шо тваріцца на стадіонє!!!
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simargl (Чернигов)
22.07.2020 в 08:57
Шикарный игрок. Жаль остался недооцененным призами на фоне некоторых раскрученных парней... кстати вполне реально увидеть Милан в игре с кем-то из наших в ЛЕ.
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Maksrovnii (Днепр)
22.07.2020 в 09:52
Например с Десной
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.07.2020 в 08:11
Уважение этому великому футболисту, который не поддался на сладкие речи Флорентино Переса и трижды отказал ему!
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