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Аталанта - Болонья 1:0. Видео обзор матча

Италия
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Смотреть видео обзор матча Аталанта - Болонья, Чемпионат Италии, 21 июля 2020

Аталанта - Болонья 1:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Болонья, которые встречались в 36-м туре итальянской Серии А. Команда из Бергамо снова победила, но лишь с одним забитым голом. Героем встречи стал колумбийский форвард Луис Муриэль. Руслан Малиновский в этот раз вышел на замену во втором тайме. Эта победа позволила Аталанте выйти на второе место, но Интер сегодня сыграет с Фиорентиной.

Итальянская Серия А. 35-й тур

Аталанта - Болонья 1:0

Гол: Муриэль 63

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В статье: Болонья (Болонья) Аталанта (Бергамо) Луис Муриэль
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