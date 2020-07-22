Аталанта - Болонья 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аталанта - Болонья, которые встречались в 36-м туре итальянской Серии А. Команда из Бергамо снова победила, но лишь с одним забитым голом. Героем встречи стал колумбийский форвард Луис Муриэль. Руслан Малиновский в этот раз вышел на замену во втором тайме. Эта победа позволила Аталанте выйти на второе место, но Интер сегодня сыграет с Фиорентиной.

Итальянская Серия А. 35-й тур

Аталанта - Болонья 1:0

Гол: Муриэль 63