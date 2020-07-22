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Официально: Пиоли продлил контракт с Миланом

Италия
(1 голосов)

Приезд Рангника откладывается

Официально: Пиоли продлил контракт с Миланом
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Руководство "Милана" подписало новый трудовой договор с главным тренером команды Стефано Пиоли. Обновленный контракт рассчитан до июля 2022 года – об этом сообщает пресс-служба "россонери".

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Спортивный директор итальянского клуба Паоло Мальдини отметил, что "Стефано пришел в сложное время, но является правильным человеком для этой работы".

Ранее стало известно, что "Милан" не договорился о сотрудничестве с Рангником. Консультант 62-летнего специалиста признался, что у Ральфа и боссов клуба пока нет стимула для сотрудничества. Естественно, во внимание принимались успехи Пиоли на посту главного тренера. "Россонери" сыграют в Лиге Европы в следующей кампании.

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В статье: Ральф Рангник Стефано Пиоли Милан
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Источник:
Football Italia

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