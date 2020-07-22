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Официально: Пиоли продлил контракт с Миланом
Приезд Рангника откладывается
Руководство "Милана" подписало новый трудовой договор с главным тренером команды Стефано Пиоли. Обновленный контракт рассчитан до июля 2022 года – об этом сообщает пресс-служба "россонери".
Спортивный директор итальянского клуба Паоло Мальдини отметил, что "Стефано пришел в сложное время, но является правильным человеком для этой работы".
Official Statement: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/lQ0C6m5kwF— AC Milan (@acmilan) July 21, 2020
Comunicato Ufficiale: Stefano Pioli ➡️ https://t.co/NoAXco8SwV#SempreMilan pic.twitter.com/ZMvfsqWNbt
Ранее стало известно, что "Милан" не договорился о сотрудничестве с Рангником. Консультант 62-летнего специалиста признался, что у Ральфа и боссов клуба пока нет стимула для сотрудничества. Естественно, во внимание принимались успехи Пиоли на посту главного тренера. "Россонери" сыграют в Лиге Европы в следующей кампании.