Официально: Пиоли продлил контракт с Миланом

Руководство "Милана" подписало новый трудовой договор с главным тренером команды Стефано Пиоли. Обновленный контракт рассчитан до июля 2022 года – об этом сообщает пресс-служба "россонери".

Спортивный директор итальянского клуба Паоло Мальдини отметил, что "Стефано пришел в сложное время, но является правильным человеком для этой работы".

Ранее стало известно, что "Милан" не договорился о сотрудничестве с Рангником. Консультант 62-летнего специалиста признался, что у Ральфа и боссов клуба пока нет стимула для сотрудничества. Естественно, во внимание принимались успехи Пиоли на посту главного тренера. "Россонери" сыграют в Лиге Европы в следующей кампании.