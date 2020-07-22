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Ибрагимович: Я ничего не знал о Пиоли, но в Милане ты учишься чему-то новому каждый день

Италия
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Типичный Златан

Ибрагимович: Я ничего не знал о Пиоли, но в Милане ты учишься чему-то новому каждый день
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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал победу над "Сассуоло" (2:1) в рамках очередного тура чемпионата Италии. Напомним, Стефано Пиоли продлил контракт до 2022 года. Цитирует шведа Football Italia.

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"Мы выиграли сложный матч против хорошей команды. "Милан" делает красивые вещи на поле, но сезон еще не закончился, мы продолжаем борьбу и хотим занять пятое место, но отборочные игры Лиги Европы – это тоже неплохо".

"У меня осталось три игры и десять дней. О планах никто мне ничего здесь не говорит, а я ничего и не жду. Пиоли? Я ничего не знал о Стефано. В "Милане" ты учишься чему-то новому каждый день. Я работаю, команда в порядке".

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В статье: Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Милан
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Источник:
Football Italia

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