Ибрагимович: Я ничего не знал о Пиоли, но в Милане ты учишься чему-то новому каждый день

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал победу над "Сассуоло" (2:1) в рамках очередного тура чемпионата Италии. Напомним, Стефано Пиоли продлил контракт до 2022 года. Цитирует шведа Football Italia.

"Мы выиграли сложный матч против хорошей команды. "Милан" делает красивые вещи на поле, но сезон еще не закончился, мы продолжаем борьбу и хотим занять пятое место, но отборочные игры Лиги Европы – это тоже неплохо".

"У меня осталось три игры и десять дней. О планах никто мне ничего здесь не говорит, а я ничего и не жду. Пиоли? Я ничего не знал о Стефано. В "Милане" ты учишься чему-то новому каждый день. Я работаю, команда в порядке".