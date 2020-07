Рома представила новую форму на сезон-2020/21 с интересным градиентом

"Рома" презентовала обновленную экипировку на следующий сезон – форма выполнена в традиционных для римского клуба цветах. Техническим спонсором "волков" осталась американская компания Nike.

На новой футболке появились горизонтальные полосы на груди из 4 цветов, они создают эффект градиента. Пресс-служба римлян отмечает, что эта форма была вдохновлена той, в которой "Рома" выиграла Кубок Италии 40 лет назад.

