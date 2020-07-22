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Рома представила новую форму на сезон-2020/21 с интересным градиентом

Италия
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Традиционные цвета на месте

Рома представила новую форму на сезон-2020/21 с интересным градиентом
Новина українською

"Рома" презентовала обновленную экипировку на следующий сезон – форма выполнена в традиционных для римского клуба цветах. Техническим спонсором "волков" осталась американская компания Nike.

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На новой футболке появились горизонтальные полосы на груди из 4 цветов, они создают эффект градиента. Пресс-служба римлян отмечает, что эта форма была вдохновлена той, в которой "Рома" выиграла Кубок Италии 40 лет назад.

Напомним, команда после 34 туров Серии А идет на 6-й позиции в турнирной таблице Серии А.

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В статье: Рома (Рим) футбольная форма
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Источник:
AS Roma

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