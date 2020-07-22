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Рома представила новую форму на сезон-2020/21 с интересным градиентом
Традиционные цвета на месте
"Рома" презентовала обновленную экипировку на следующий сезон – форма выполнена в традиционных для римского клуба цветах. Техническим спонсором "волков" осталась американская компания Nike.
На новой футболке появились горизонтальные полосы на груди из 4 цветов, они создают эффект градиента. Пресс-служба римлян отмечает, что эта форма была вдохновлена той, в которой "Рома" выиграла Кубок Италии 40 лет назад.
Here it is: our new Nike home shirt for 2020-21! ????— AS Roma English (@ASRomaEN) July 22, 2020
#ASRoma pic.twitter.com/kv48nAyGvM
Напомним, команда после 34 туров Серии А идет на 6-й позиции в турнирной таблице Серии А.
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