Михайлович: Гасперини? Я никогда не позволяю себе подойти к скамейке соперника и приказать заткнуться

"Аталанта" одолела "Болонью" в рамках очередного тура чемпионата Италии (1:0). После матча тренер гостей остался недоволен поведением своего коллеги. Цитирует Синишу Михайловича интернет-портал Football Italia.

"Гасперини запрещено оскорблять мою скамейку запасных, как и всем остальным. Без болельщиков на стадионе можно услышать многие плохие вещи, это правда, но я никогда не позволяю себе подойти к скамейке соперника и приказать им заткнуться".