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Михайлович: Гасперини? Я никогда не позволяю себе подойти к скамейке соперника и приказать заткнуться

Италия
(1 голосов)

Итальянские страсти

Михайлович: Гасперини? Я никогда не позволяю себе подойти к скамейке соперника и приказать заткнуться
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"Аталанта" одолела "Болонью" в рамках очередного тура чемпионата Италии (1:0). После матча тренер гостей остался недоволен поведением своего коллеги. Цитирует Синишу Михайловича интернет-портал Football Italia.

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"Гасперини запрещено оскорблять мою скамейку запасных, как и всем остальным. Без болельщиков на стадионе можно услышать многие плохие вещи, это правда, но я никогда не позволяю себе подойти к скамейке соперника и приказать им заткнуться".

"Я зол. Неудивительно, почему Гасперини промолчал об этом инциденте на пресс-конференции. Джан Пьеро не уважает меня, это был неправильный поступок с его стороны".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Болонья (Болонья) Аталанта (Бергамо) Синиша Михайлович
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Источник:
Football Italia

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