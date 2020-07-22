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Михайлович: Гасперини? Я никогда не позволяю себе подойти к скамейке соперника и приказать заткнуться
Итальянские страсти
"Аталанта" одолела "Болонью" в рамках очередного тура чемпионата Италии (1:0). После матча тренер гостей остался недоволен поведением своего коллеги. Цитирует Синишу Михайловича интернет-портал Football Italia.
"Гасперини запрещено оскорблять мою скамейку запасных, как и всем остальным. Без болельщиков на стадионе можно услышать многие плохие вещи, это правда, но я никогда не позволяю себе подойти к скамейке соперника и приказать им заткнуться".
"Я зол. Неудивительно, почему Гасперини промолчал об этом инциденте на пресс-конференции. Джан Пьеро не уважает меня, это был неправильный поступок с его стороны".