Герой футбольного дня. Златан Ибрагимович

Анте Ребич после карантина забил за "Милан" в чемпионате почти столько же голов, сколько забил в течение первой части сезона, то есть, с сентября месяца. Очевидно, что хорвату сейчас, как и всей команде, дается игра. Хотя матч против "Сассуоло" получился далеко не лучшим в его исполнении.

В течение девяноста минут Ребич нанес лишь один удар по воротам (это на уровне с опорником Беннасером, но значительно меньше, чем у коллег по атаке Ибрагимовича и Чалханоглу), наименьше среди представителей полузащиты и атаки встречался с мячом (35 прикосновений), отдал всего 14 передач, из которых ключевая – одна. Успешно применял дриблинг, неплохо играл в воздухе, но это не компенсировало всех других недоработок.

Именно Ребичу Златан Ибрагимович что-то активно и эмоционально объяснял после первого гола в ворота "Сассуоло". Россонери" сдержанно прессинговали на чужой половине поле, а когда перехватили мяч, то растягивали защиту соперника. Ребич с левого фланга сместился в центр, но туда же с острие атаки опустился Златан. Именно он принял пас от Кесси, потом отпасовал направо, успел открыться на острие и ударом головой замкнуть подачу Чалханоглу. Ребич в это время двигался по полю без активного участия в наступлении.

Единственный его вклад в эту атаку – это отвлечение внимания левого защитника "Сассуоло" Мерта Мулдура от Златана Ибрагимовича. Заметно, что Марлон Сантос, центральный защитник хозяев, потерял позицию при подаче Чалханоглу с фланга. Больше шансов противодействовать Златану было у Мулдура, но он поздно стартовал, поэтому оказался позади могучей спины шведа. В этой атаке Ибрагимович сыграл по принципу "и швец, и жнец, и на дуде игрец". В хорошем смысле этой фразы.

Собственно, в этом и заключается класс форварда. В своих 38 Златан не будет носиться по полю, как сумасшедший. Его стиль – умная игра, подкрепленная психологической устойчивостью и харизмой.

Собственно, второй мяч оказался в воротах "Сассуоло" по итогам активности все тех же действующих лиц. Чалханоглу ассистировал, а Златан забил благодаря правильно выбранной позиции. Но здесь уже стоит отдать должное и Ребичу. Он начал рывок со своей половины поля сразу, как только пошла передача от линии штрафной "Милана" на Чалханоглу. Пока турок "тянул" мяч ближе к владениям Консильи, Ребич "оттягивал" на себя Марлона. А бедный Мулдур не мог противопоставить Златану ничего другого, кроме попытки просигнализировать арбитру об офсайде.

Показательна контратака. Показательна игра "Милана" в целом. Показательный Златан. Эта команда ожила не только благодаря ему, но благодаря ему она выглядит грозной в атаке. Златан забил лишь семь голов и находится в трясине списка бомбардиров Серии А. Но рядом с ним растут другие, такие как Анте Ребич.

Сожалеть болельщики "Милана" могут лишь об одном: о том, что их любимцы поздно спохватились и не снискали ничего большего, чем место в Лиге Европы. Таким Златана не заинтересуешь...