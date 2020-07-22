  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лацио подпишет новый контракт с Индзаги
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лацио подпишет новый контракт с Индзаги

Италия
(1 голосов)

Специалист останется в итальянском клубе

Лацио подпишет новый контракт с Индзаги
Новина українською

"Лацио" готов продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, президент клуба Клаудио Лотито хочет предложить 44-летнему специалисту контракт до лета 2022 года. Его зарплата может составить 2-3 млн евро в год.

В текущем сезоне "Лацио" с 69 очками расположился на четвертом месте в Серии А после 34 матчей и гарантировал участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лацио (Рим) Симоне Индзаги Лацио
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...