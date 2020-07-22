Италия
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Лацио подпишет новый контракт с Индзаги
Специалист останется в итальянском клубе
"Лацио" готов продлить контракт с главным тренером Симоне Индзаги, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, президент клуба Клаудио Лотито хочет предложить 44-летнему специалисту контракт до лета 2022 года. Его зарплата может составить 2-3 млн евро в год.
В текущем сезоне "Лацио" с 69 очками расположился на четвертом месте в Серии А после 34 матчей и гарантировал участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
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