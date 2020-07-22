Тоттенхэм готов подписать Дзаньоло

Атакующий полузащитник "Ромы" Николо Дзаньоло вошел в сферу интересов "Тоттенхэма", пишет инсайдер Николо Скира. По его данным, "шпоры" готовы заплатить за футболиста 50 млн евро. Это предложение римлян не устроит. "Рома" не хочет отпускать хавбека. Но если сам игрок выразит желание уйти, клуб будет требовать за него 60-70 млн евро.

В текущем сезоне Дзаньоло сыграл 28 матчей во всех турнирах. Хавбек записал на свой счет 7 голов и 2 результативные передачи. В июне сообщалось, что "Рома" отклонила предложение "МЮ", "Интера" и "Ювентуса" по Николо. Согласно последним новостям, "бьянконери" все еще надеются подписать футболиста.