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Капитан Милана получил травму и рискует пропустить остаток сезона

Италия
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Романьоли, скорее всего, не поможет своей команде

Капитан Милана получил травму и рискует пропустить остаток сезона
Новина українською

Капитан "Милана" Алессио Романьоли с высокой долей вероятности пропустит остаток сезона. Об этом рассказал наставник "россонери" Стефано Пиоли.

"Романьоли получил мышечную травму, из-за которой почти точно пропустит оставшиеся матчи сезона. Мне самому грустно слышать подобные новости, поскольку мы хорошо играли, а Алессио играл качественно каждую минуту в этом сезоне", – цитирует Пиоли Football Italia.

В текущем сезоне Романьоли сыграл 39 матчей во всех турнирах. Капитан "россонери" записал на свой счет 1 результативную передачу.

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В статье: Алессио Романьоли Милан (Италия)
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