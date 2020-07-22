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Сарри: Фраза "почти чемпион" звучит бессмысленно

Италия
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Но вряд ли туринцы упустят золото

Сарри: Фраза "почти чемпион" звучит бессмысленно
UA-Футбол
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Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри уверен, что не стоит считать, что его клуб уже выиграл Скудетто. Чтобы официально оформить титул им нужно завоевать еще четыре пункта.

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"Я человек спора и для меня фраза "почти чемпион" звучит бессмысленно. На данный момент непросто набрать даже четыре очка. Впереди у нас игра против "Удинезе", а после против "Сампдории". Мы хотим побеждать.

Почему меня продолжают критиковать? Видно, я действую кому-то на нервы. Критика меня не очень интересует, а и сам знаю о трудностях, с которым сталкивается моя команда. У меня гораздо больше информации, чем у тех, кто критикует", - заявил итальянский тренер.

Отметим, что уже появилось имя возможного заменителя Сарри.

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В статье: Ювентус (Турин) Маурицио Сарри
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