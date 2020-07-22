Сарри: Фраза "почти чемпион" звучит бессмысленно

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри уверен, что не стоит считать, что его клуб уже выиграл Скудетто. Чтобы официально оформить титул им нужно завоевать еще четыре пункта.

"Я человек спора и для меня фраза "почти чемпион" звучит бессмысленно. На данный момент непросто набрать даже четыре очка. Впереди у нас игра против "Удинезе", а после против "Сампдории". Мы хотим побеждать.

Почему меня продолжают критиковать? Видно, я действую кому-то на нервы. Критика меня не очень интересует, а и сам знаю о трудностях, с которым сталкивается моя команда. У меня гораздо больше информации, чем у тех, кто критикует", - заявил итальянский тренер.

Отметим, что уже появилось имя возможного заменителя Сарри.