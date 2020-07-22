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Милан отказался от Гетце из-за высокой зарплаты игрока
Даже статус свободного агента не привлекает их
Марио Гетце покинул "Боруссию" этим летом в качестве свободного агента. Сейчас он находится в поиске нового клуба.
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Ранее считалось, что "Милан" - один из главных претендентов на немецкого футболиста. Однако CalcioMercato уверяет, что "россонери" отказались от этой идеи.
По данным источника, все упирается в зарплату полузащитника. Представители Гетце требуют, чтобы на новом месте он получал восемь миллионов евро в год.
Отметим, что за последний сезон Марио провел 15 матчей, в которых забил трижды.
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