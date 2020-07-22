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Милан отказался от Гетце из-за высокой зарплаты игрока

Италия
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Даже статус свободного агента не привлекает их

Милан отказался от Гетце из-за высокой зарплаты игрока
UA-Футбол
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Марио Гетце покинул "Боруссию" этим летом в качестве свободного агента. Сейчас он находится в поиске нового клуба.

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Ранее считалось, что "Милан" - один из главных претендентов на немецкого футболиста. Однако CalcioMercato уверяет, что "россонери" отказались от этой идеи.

По данным источника, все упирается в зарплату полузащитника. Представители Гетце требуют, чтобы на новом месте он получал восемь миллионов евро в год.

Отметим, что за последний сезон Марио провел 15 матчей, в которых забил трижды.

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В статье: Марио Гётце Милан
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