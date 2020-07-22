Серия А. Наполи уступает в фестивале сомнительных пенальти

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Наполи" 2:1

Голы: Капрари 45+2 (пен.), Кулушевски 87 (пен.) - Инсинье 54 (пен.)

"Парма": Сепе, Дармиан, Дермаку, Алвеш, Д. Пеццелла, Грасси (Барилла 62), Бругман, Куртич (Якопони 75), Силигарди (Кулушевски 59), Капрари (Жервиньо 75), Карамо (Инглезе 62)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Руи, Руис (Зелински 77), Демме (Лоботка 86), Аллан (Элмас 65), Политано (Кальехон 65), Лосано (Юнес 86), Инсинье

Предупреждения: Грасси 54, Бругман 90+3 - Лосано 35

Месяц назад "Наполи" и "Парму" разделяло всего одно место и три очка. С тех пор первые добыли 14 в семи матчах, а вторые - всего одно. Более того - три из своих последних четырёх матчей "Парма" проиграла, несмотря на то, что открыла счёт. В последнем и вовсе 65 процентов владения мячом и 2:0 после первого тайма превратились в 2:3. "Наполи" в последнем как раз отыгрался, вырвав победу на 95-ой минуте. Впрочем, в целом в последнее время играет слабовато, бледно. "Удинезе" и "Дженоа" победил с большим трудом, "Милан" не дожал, в Болонье отскочил. И в Парме отыграл типично.

Поражения настолько разозлили Роберто Д'Аверсу, что он отправил в запас всю атаку - Кулушевски, Жервиньо, Инглезе. И в обороне остался лишь один Пеццелла. Как раз последней это помогло сразу же. 39 процентов владения мячом не мешали отлично сдерживать слабую безыдейную (кроме красивой комбинации Инсинье и Политано - тогда Сепе вытащил) атаку соперника. А постепенно и своя атака просыпалась. Медленно, но верно. Силигарди издали неточно, Карамо из центра штрафной неточно, Силигарди в Ди Лоренцо на линии ворот (супермомент!). И Капрари с пенальти после лёгкого фола Руи на Грасси.

Второй тайм "Наполи" начал так же беспомощно. Помощь пришла от соперника. Удар Руиса попал в бедро, в оттуда - в выставленную руку Грасси. "Парма" ответила попыткой давления, но поднять общий низкий уровень матча ожидаемо не смогла. "Везувиани", быстро вернувшие себе мяч - также не смогли. И речь вовсе не в отсутствии чистого форварда из-за травм и дисквалификаций. А в общей форме. Выстрел Лосано издали отбил Сепе. Кальехон, Руис издали не попали. И в итоге фаворит был наказан - Кулушевски подставился под Кулибали. Арбитры не заметили, что он начал падать ещё до контакта.

"Парма" обеспечила себе глоток свежего воздуха. А "Наполи" не победил в третьем из четырёх последних матчей и по итогам тура останется седьмым. Благодаря победе в Кубке команда Дженнаро Гаттузо уже давно в Лиге Европы. Но в Серии А теряет высоту.