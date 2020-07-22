СМИ: Наполи в пятницу объявит о рекордном трансфере в своей истории

"Наполи" полностью согласовал переход Виктора Осимхена. Уже ничего не должно помешать сделке. Сумма перехода составит порядка 60 миллионов.

Как сообщает AOIFootball.com, официально о трансфере объявят в пятницу. Форвард подпишет контракт и состоится его презентация.

Виктор на высоком уровне отыграл последний сезон. Он помог "Лиллю" занять четвертое, а сам забил 18 голов и отдал шесть голевых передач.

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Отметим, что сегодня "Наполи", пока что без Виктора, проиграл "Парме".