  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. СМИ: Наполи в пятницу объявит о рекордном трансфере в своей истории
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Наполи в пятницу объявит о рекордном трансфере в своей истории

Италия
(1 голосов)

Это будет интересно

СМИ: Наполи в пятницу объявит о рекордном трансфере в своей истории
UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" полностью согласовал переход Виктора Осимхена. Уже ничего не должно помешать сделке. Сумма перехода составит порядка 60 миллионов.

Как сообщает AOIFootball.com, официально о трансфере объявят в пятницу. Форвард подпишет контракт и состоится его презентация.

Виктор на высоком уровне отыграл последний сезон. Он помог "Лиллю" занять четвертое, а сам забил 18 голов и отдал шесть голевых передач.

Читайте такжеОт свалки в Нигерии до трансфера за 60 млн. Метаморфозы Виктора Осимхена

Отметим, что сегодня "Наполи", пока что без Виктора, проиграл "Парме".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Лилль Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...