Серия А. Интер откупоривает шампанское Ювентусу, Рома куражится

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Фиорентина" 0:0

"Интер" идёт вторым, при этом прыгает от побед к разочарованиям. Потому и не возьмёт Скудетто. А Антонио Конте находит всё новые причины для жалоб и оправданий. Его команда переигрывала слабых, кризисных соперников - СПАЛ, "Торино", "Парму", "Брешию", середняка же "Болонью" и сильных "Верону", "Сассуоло", "Рому" не смогла. От последней и вовсе спаслась лишь в концовке. "Фиорентина" в этом тяжелейшем сезоне после пяти матчей без поражений и двух побед подряд уже может считать себя середняком. Вот и она не уступила "Интеру". Фаворит вновь сделал недостаточно.

К перерыву хозяева подошли с 62-мя процентами владения мячом. Вратарь гостей Терраччьяно творил чудеса. Предотвратил автогол, отбил два удара Лукаку в упор и выстрел Санчеса с 20-ти метров. Ромелу головой с четырёх метров замкнул в стойку. При этом игру "нерадзурри" нельзя было однозначно назвать острой, динамичной. Они часто выключались. В начале второго тайма Терраччьяно перевел удар Санчеса с 17-ти метров в стойку. А в середине "фиалки" даже неплохо выходили вперед. И в целом совершенно усыпили игру. Хандановичу ещё и пришлось тащить удар Лиролы в упор.

Плохая реализация в первом и слабый второй тайм "Интера" опускают его на третье место. Теперь "Ювентус" может оформить Скудетто уже в этом туре. Если переиграет "Удинезе".

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Феррара. "Паоло Мацца"

СПАЛ - "Рома" 1:6

Голы: Черри 24 - Калинич 11, К. Перес 38, Коларов 47, Б. Перес 52, 75, Дзаньоло 90

Удаление: Бонифаци 86 (С)

"Рома" как раз в хорошей форме. После перехода на тактическую схему 3-4-2-1 она одержала три победы подряд, затем чуть не победила "Интер" в воскресенье. Она не всегда собранна в обороне, почти всегда пропускает. Но намного более сбалансированна, солидна. Интереснее в атаке. В матче против уже вылетевшего и набравшего лишь одно очко в предыдущих восьми СПАЛ она выполнила простое задание. Судя по количеству забитых - даже перевыполнила.

После изменения схемы даже Никола Калинич проснулся. Свой второй гол в сезоне он забил на добивании после сейва вратаря. Лоренцо Пеллегрини пробивал до этого. Не привезти себе проблемы "волки" не могли. Дальний заброс Вальдифиори Черри замкнул головой в бреющем полёте. Однако затем Карлес Перес перехватил и положил в дальний угол, Коларов забил издали через руки вратаря. Даже Бруно Перес забил. Дважды. А это означает, что римляне в полном порядке.

Подопечные Паулу Фонсеки держатся под наскоками мощного "Милана" на пятое место. Держатся не менее мощно. На День Рождения клуба они устроили себе царский подарок.

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Дженоа" 1:2

Голы: Габбьядини 32 - Кришито 22 (пен.), Лерагер 72

Месяц тому и без того бешеное Генуэзское дерби таило в себе ядерный потенциал. Ведь обеим командам прямо угрожал вылет. Правда, с тех пор кое-что изменилось. "Сампдория" в отличной форме, по набору очков в последних шести турах (15) уступала лишь "Милану". "Кальяри" и СПАЛ она разгромила, в Парме вернулась с 0:2. Одно очко официально обеспечивало ей ещё один сезон в Серии А. Но и "Дженоа", в принципе, также неплоха. Она выиграла два матча из последних трёх. В том числе прямую битву против "Лечче". В итоге выиграла и эту битву.

В дебюте матча номинальные гости пробивали чаще и опаснее. В середине тайма Пандева сбили в штрафной. Номинальные хозяева сравняли счёт благодаря отскоку мяча к Габбьядини. Но не более того. В третьей четверти матча вратари и вовсе не пропускали и работали очень легко. И гол команды, которой он был нужнее, не очень удивил. Ягелло отобрал мяч у Берешински и сбросил назад Лерагеру.

Первая победа "Дженоа" в дерби после семи матчей. Очень вовремя.

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Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Брешия" 3:1

Голы: Лападула 22, 33, Сапонара 70 - Д. Дессена 63

Поражение от "Дженоа" оставило "Лечче" в четырёх очках позади неё и ввергло его в шок. К счастью для "волков", им сразу же попалась уже практически вылетевшая "Брешия". Впрочем, и они сами постарались. Уже до перерыва нанесли семь ударов в створ ворот. Лападула забил головой и на добивании после своего же прорыва и удара в защитника. А во втором тайме на гол Дессены Сапонара ответил в контратаке. Таким образом, оформив вылет соперника и сохранив четыре очка отставания от спасения.

Евгений Шахов отыграл второй тайм.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Эллас Верона" 1:1

Голы: Дзадза 67 - Борини 56