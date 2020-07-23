Липпи станет техническим директором сборных Италии

Бывший главный тренер национальной сборной Италии и туринского "Ювентуса" Марчелло Липпи получит должность в Федерации футбола страны. На данной позиции он заменит Ренцо Уливьери.

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72-летний итальянский специалист станет техническим директором "Скуадра Адзурра" на всех уровнях – начиная от национальной команды и заканчивая юношескими и женскими коллективами. Он уже прибыл в Рим, чтобы встретиться с Габриэле Гравиной.

По информации Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, ожидается, что в будущем Липпи возглавит Ассоциацию итальянских тренеров. Напомним, последним местом работы Марчелло была сборная Китая (2016-2019). Под его руководством сборная Италии выиграла ЧМ-2006.