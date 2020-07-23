  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Липпи станет техническим директором сборных Италии
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Липпи станет техническим директором сборных Италии

Италия
(1 голосов)

Марчелло все еще в деле

Липпи станет техническим директором сборных Италии
Новина українською

Бывший главный тренер национальной сборной Италии и туринского "Ювентуса" Марчелло Липпи получит должность в Федерации футбола страны. На данной позиции он заменит Ренцо Уливьери.

Читайте такжеЛобановский с сигарой. Падения и исторические взлеты Марчелло Липпи

72-летний итальянский специалист станет техническим директором "Скуадра Адзурра" на всех уровнях – начиная от национальной команды и заканчивая юношескими и женскими коллективами. Он уже прибыл в Рим, чтобы встретиться с Габриэле Гравиной.

По информации Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, ожидается, что в будущем Липпи возглавит Ассоциацию итальянских тренеров. Напомним, последним местом работы Марчелло была сборная Китая (2016-2019). Под его руководством сборная Италии выиграла ЧМ-2006.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Италия Марчелло Липпи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...