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"Для меня второе место не имеет смысла". Конте высказался после ничьи с Фиорентиной
"Фиалки" выстояли
Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте подвел итоги матча Серии А с "Фиорентиной" (0:0). Приводит слова тренера Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
"Хороший матч, нам не повезло – дважды попали в штангу. Я не буду жаловаться, ведь парни проявили максимальную самоотдачу. "Фиорентина" прекрасно выглядела в обороне. Мы пытаемся развивать в команде инстинкт убийцы. Рад, что мои игроки разочарованы этим результатом".
"Для меня второе место не имеет смысла, оно для проигравших. Возможно, некоторые думают наоборот, но точно не я. Лаутаро продолжает прогрессировать, слухи вокруг его перехода в другой клуб – неуместны и пытаются вызвать проблемы".