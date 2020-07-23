"Для меня второе место не имеет смысла". Конте высказался после ничьи с Фиорентиной

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте подвел итоги матча Серии А с "Фиорентиной" (0:0). Приводит слова тренера Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

"Хороший матч, нам не повезло – дважды попали в штангу. Я не буду жаловаться, ведь парни проявили максимальную самоотдачу. "Фиорентина" прекрасно выглядела в обороне. Мы пытаемся развивать в команде инстинкт убийцы. Рад, что мои игроки разочарованы этим результатом".