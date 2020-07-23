Балотелли может перейти в клуб из 3-го дивизиона Италии

Генеральный директор "Комо" Майкл Гэндлер подтвердил проведение переговоров с форвардом Марио Балотелли.

"Между нами был контакт, его представители выслушали нас. Но я ничего не могу сказать больше.

"Комо" выступает в третьем дивизионе Италии, клубом владеет индонезийский бизнесмен Роберт Буди Хартоно — один из двух самых богатых людей в стране, — цитирует Гэндлера La Provincia di Como.

В текущем сезоне Балотелли провел 19 матчей в серии А за "Брешию", в которых забил 5 голов, а также заработал 6 желтых и одну красную карточки.