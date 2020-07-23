Италия
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Де Врей не сыграет в матче с Дженоа
Футболист травмировался
Защитник "Интера" Стефан де Врей пропустит матч 36-го тура чемпионата Италии против "Дженоа". Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.
Футболист травмировался и был заменен на 23-й минуте матча с "Фиорентиной". Вместо него на поле вышел Андреа Раноккиа. Указано, что футболист получил растяжение связок колена. Его возвращение ожидается к матчу с "Наполи".
28-летний голландец в текущем сезоне провел 40 матчей за "Интер" и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.
Матч "Дженоа" — "Интер" состоится 25 июля.
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