Де Врей не сыграет в матче с Дженоа

Защитник "Интера" Стефан де Врей пропустит матч 36-го тура чемпионата Италии против "Дженоа". Об этом пишет La Gazzetta dello Sport.

Футболист травмировался и был заменен на 23-й минуте матча с "Фиорентиной". Вместо него на поле вышел Андреа Раноккиа. Указано, что футболист получил растяжение связок колена. Его возвращение ожидается к матчу с "Наполи".

28-летний голландец в текущем сезоне провел 40 матчей за "Интер" и забил четыре мяча при четырех голевых передачах.

Матч "Дженоа" — "Интер" состоится 25 июля.