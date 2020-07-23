Фонсека: Мы выиграли 6:1 и это для нас очень позитивно

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека подвел итоги вчерашней победе своей команды в игре против "СПАЛа".

"Было много позитивно. Мы выиграли 6:1 и это хорошо. Вернулся Смоллинг, вернулся Дзаньоло. Великолепный матч провел Перес, который все лучше адаптируется в команде.

Посмотрим, как мы сыграем в следующем матче. Я не готов менять что-то кардинально и верю в свои идеи", - заявил португалец.

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"Рома" упустила шанс занять четвертое место, но может попасть в Лигу Чемпионов, если выиграет ЛЕ.