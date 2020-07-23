Серия А. Удинезе - Ювентус 2:1. Юве закупоривает шампанское

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Ювентус" 2:1

Голы: Несторовски 52, Фофана 90+2 - Де Лихт 42

"Удинезе": Муссо, Бекао (Де Майо 90+3), Нуйтинк, Троост-Эконг, Тер Авест (Самир 78), Фофана, Де Пауль, Сема, Зеегелаар (Стригер-Ларсен 69), Окака, Несторовски

"Ювентус": Щесны, Данило (Куадрадо 75), Ругани, Де Лихт, Сандро, Рэмзи (Матюиди 60), Бентанкур, Рабио, Бернардески (Дуглас Коста 60), Дибала, Криштиану Роналду

Предупреждения: Троост-Эконг 20, Зеегелаар 68 - Рэмзи 1, Куадрадо 83

После очередной потери очков "Интера" "Ювентусу" осталась одна победа до Скудетто. Её достижение казалось верным. Разумеется, никто ещё не забыл серию из трёх матчей без побед подряд, и в других матчах туринцы вызывали множество вопросов. Но дело в том, что не побеждали они лучшие команды после возвращения лиги. Всех же остальных убирали с дороги. "Удинезе" никак не лучший, опережает зону вылета лишь на четыре очка. Правда, за этот месяц побеждал "Рому", не проигрывал "Лацио", отчаянно боролся с "Аталантой" и "Наполи". Поборолся и здесь. И удивил.

В пяти из семи предыдущих первых таймов "Ювентус" не забивал, причём по делу. Не заслужил забить и в Удине. Хозяева привыкли сидеть в обороне без мяча, чётко держались с 32-мя процентами в воскресенье в Неаполе и с 36-ю здесь. Выдержали короткий стартовый натиск, контратаковали, затем успокоили игру. Мы видели лишь удары из-за пределов штрафной. Иногда очень близкие, но неточные. Выстрел Дибалы вытащил Муссо. А самыми реальными шансами забить до 40-ой минуты были автоголы. Данило головой попал в стойку собственных ворот. Нуйтинк чуть не отдал пас в свои, Муссо еле успел вытащить.

Количество всё же перешло в качество. Количество дальних ударов. Во время позиционной атаки защитник Де Лихт подключился, принял, пробил с полулета с 25-ти метров - и попал в угол. Однако в начале второго тайма Несторовски дважды пытался ответить. Вначале слишком слабо. А с навеса Сема, головой - точно. Хозяева вновь могли перейти к Плану А. И вновь преуспели. Даже доминировали минуты до 63-ей. Растерянные гости явно не ожидали такого сопротивления. Да и когда вернули инициативу - просто перекатывали мяч, не находя ничего интересного, кроме плохих ударов издали.

Вчера "Интер" не переиграл дома "Фиорентину" и тем самым откупорил праздничное шампанское для "Ювентуса". В таком настроении "бьянконери" и вышли сегодня на поле - праздновать. Зато соперник вышел на битву, воспользовался своей физической мощью. Чуть ли не с иронией наблюдая за 16-ю ударами издали, большей частью - очень неточными. А на 92-ой минуте Фофана отобрал мяч у Сандро, легко убрал Де Лихта и принёс "Юве" заслуженное поражение. Конечно, он возьмёт Скудетто. Шесть очков за три тура до финиша - большое преимущество. Но осадок от матча и от сезона останется.