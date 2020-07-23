Жоау Мариу возвращается в Интер

Состав миланского "Интера" текущим летом пополнит еще один полузащитник. Для этого им не нужно будет ни кого подписывать.

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Речь идет о Жоау Мариу, который в последнем сезоне играл за "Локомотив". Московский клуб решил не выкупать футболиста и португалец вернется в Милан.

Отметим, что в последнем сезоне на счету Мариу 18 матчей и один забитый гол.