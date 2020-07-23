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Жоау Мариу возвращается в Интер
"Локомотив" от него отказался
Состав миланского "Интера" текущим летом пополнит еще один полузащитник. Для этого им не нужно будет ни кого подписывать.
Речь идет о Жоау Мариу, который в последнем сезоне играл за "Локомотив". Московский клуб решил не выкупать футболиста и португалец вернется в Милан.
Я хотел бы поблагодарить «Локомотив- Москва», от президента до тренерского штаба, моих коллег и болельщиков, за то, что я чувствовал себя как дома в этом сезоне. Было приятно носить вашу футболку и бороться за ваши цвета. Я ухожу с очень позитивным чувством о этих моментах, которые мы разделили вместе. Всего наилучшего! I would like to thank everyone at Lokomotiv Moscow, from the President to the coaching staff, my colleagues and the fans, for making me feel at home during this season. It has been a pleasure to wear your shirt and to fight for your colours. I am leaving with a very positive feeling about the moments we shared together. All the best! @fclokomotiv ???????? ????????
Отметим, что в последнем сезоне на счету Мариу 18 матчей и один забитый гол.