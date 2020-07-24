Серия А. Даже Лацио почуял кровь Ювентуса

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Кальяри" 2:1

Голы: Милинкович-Савич 47, Иммобиле 60 - Симеоне 45

"Лацио": Стракоша, Патрик, Луис Фелипе, Ачерби, Лаццари (Марушич 57), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто (Катальди 90+2), Хони (Ж. Лукаку 57), Кайседо (Корреа 64), Иммобиле (Адеканье 90+2)

"Кальяри": Краньо, Валюкевич, Клаван, Ликояннис (Пизакане 84), Фараго, Нандес, Рог (Бирса 66), Ионицэ (Гальяно 84), Маттьелло (Рагатцу 71), Симеоне, Жоао Педро

Предупреждения: Хони 45+1, Лаццари 50, Пароло 90 - Клаван 87

Из-за поражения "Ювентуса" в Удине вся Топ-4 сохранила теоретические шансы на Скудетто. Правда, в то время, как "Аталанта" оплакивает слабый первый круг, а "Интер" валяет дурака, "Лацио" просто валится. После перерыва на его счету лишь семь очков в восьми матчах и 17-ое место в летней таблице. Даже у доигрывающего сезон "Кальяри" больше - десять. Причём особо заметна плохая физическая форма. "Лациале" часто хватает минут на 30, они часто пропускают необязательные голы. Здесь всё начиналось так же. Но в итоге гораздо более свежие, чем обычно, римляне смогли устроить камбек.

Такое развитие событий в первых таймах матчей "Лацио" мы уже не раз видели летом. Начал он агрессивно. Даже казалось, что вернулся в весну. По воротам Краньо за первые 20 минут были нанесены восемь ударов. Алессио пришлось тащить удары Лаццари и Луиса Альберто издали и Иммобиле в упор (блестящий сейв). Однако минуте к 25-ой будто выключили рубильник. Скорости пропали, удары закончились. "Кальяри" начал медленно возвращаться в игру. По владению мячом к перерыву он так и не набрал более 29-ти процентов. Зато уже выглядел солидно. И даже забил после паса назад Ионицэ, удара Симеоне и рикошета.

Зато второй тайм "Лацио" далеко не всегда начинает живо. На этот раз Милинкович-Савич начал ракетой в "девятку" с 18-ти метров. Краньо вновь пришлось отбивать удар Луиса Альберто, совершать ещё один шедевральный сейв, переводя удар Иммобиле в стойку. А с выходом Чиро один-на-один он не справился. Фирменный пас вразрез отдал Луис Альберто. Сработали и попытки "засушить" игру далее через владение мячом. И после перехода мяча к "Кальяри" в последней четверти матча наблюдалось полное спокойствие. Первая победа после одного очка в пяти матчах была добыта без сверхусилий и особых волнений.

"Лацио" в одном очке позади "Интера", двух - "Аталанты" и восьми - "Ювентуса". Иммобиле вновь опережает Криштиану Роналду в списке бомбардиров.