Очередной тур игры в поддавки. Итоги 35-го тура Серии А

Аталанта - Болонья 1:0

Сассуоло - Милан 1:2

Парма - Наполи 2:1

Лечче - Брешия 3:1

СПАЛ - Рома 1:6

Сампдория - Дженоа 1:2

Торино - Эллас Верона 1:1

Интер - Фиорентина 0:0

Удинезе - Ювентус 2:1

Лацио - Кальяри 2:1

"Ювентусу" не удалось официально оформить девятое Скудетто подряд. Наоборот, он только раздул костер уничтожающей критики в этом сезоне. Но ему снова помог не настроенный и невзрачный "Интер". "Нерадзурри" даже уступили второе место "Аталанте". В поддавки на длинной дистанции миланцы играют лучше. А вот "Аталанта" и "Милан" также играли трудно, но победили. В этом туре "россонери" и бергамские "нерадзурри" потеряли яркость, но не характер. "Наполи" потерял и то, и другое. А у "Дженоа" и "Лечче" никогда не было первого, но в решающие моменты появилось второе.

Первый матчбол - далеко в аут

"Ювентус" сделал это вновь! Не победил в четвёртом матче из пяти последних. Впервые с сентября 2016-го года в имевших турнирное значение матчах. Вновь отыграл слабо на радость критикам. Вновь пропустил два мяча, выйдя уже на 14 пропущенных в семи матчах. Вновь заставил искать предыдущего настолько слабого чемпиона. Потерял уже 18 очков после выходов вперёд. Даже ещё и во второй раз с августа 2016-го года проиграл команде, не идущей в первых 15-ти в лиге. Уже ясно, что впервые за пять лет наберет менее 90-та очков в сезоне. И впервые за девять пропустил минимум 38 мячей.

Маурицио Сарри говорил о хорошем первом тайме, о желании победить "Удинезе" любой ценой. Называл причиной потери организованности и остроты именно желание победить, страсть. На самом деле такие чувства было трудно заметить. "Ювентус" вышел на поле уже с мыслями о праздновании, побеждать, бороться за победу не был готов. Он пытался решить всё быстро, что вылилось в 16 ударов по воротам издали. Обычно крайне неточных. В третьей четверти матча выглядел растерянным и разобранным, в четвёртой - потухшим. Потому драматичное поражение не удивило, было ожидаемым.

В предыдущем сезоне "Юве" в таком же матче за Скудетто уступил СПАЛ, 16-ому в лиге. Уже в следующем всё было кончено. Скорее всего, и в нынешнем сезоне это произойдет. Трофей никуда не уйдёт, шесть очков преимущества за три тура до финиша "старая синьора" не упустит. Тем не менее, этот сезон она скорее пожелает забыть.

Главный лузер

После матча против "Фиорентины" Антонио Конте заявил, что ему неинтересно второе место, поскольку это всего лишь "первое место для лузеров". Не знаю, кто в итоге станет вторым. Но главным лузером сезона и 35-го тура является его команда. За последний месяц она переиграла лишь кризисных соперников и просто глухих аутсайдеров. Любого хотя бы середняка переиграть не смогла. Даже страдающую "Фиорентину". "Фиолетовые" не проиграли в последних пяти матчах, победили в последних двух. И такой временной уверенности им хватило для того, чтобы уверенно остановить "Интер".

Полный лузерский набор налицо. "Интер" начал мощно, но был остановлен великолепными сейвами Терраччьяно и стойкой. Затем позволил сопернику войти в игру. Второй тайм вновь начался стойкой и Терраччьяно, после чего "нерадзурри" просто выключились. Уже Хандановичу пришлось спасать. Конте не нашёл претензий к интенсивности и страсти игроков, доволен проделанной работой. Но на самом деле даже супермоменты создавались вдруг, неожиданно, а не как результат давления.

"Интер" вновь не сделал всё для победы. Потому и не победил уже в пятом матче из последних девяти. Потому и вновь не воспользовался осечкой "Ювентуса".

"Орлы" проснулись

17-ая команда лиги по очкам, набранным летом, 19-ая по очкам, набранным в предыдущих шести матчах (4), поняла, что достигла дна. Она чуть не услыхала стуки снизу. После яркого начала матча против "Кальяри" уже в который раз "Лацио" растворился, потух физически. Пропустил в раздевалку. Знакомый алгоритм. Правда, на этот раз он реально выглядел живым, динамичным, опасным. Луис Альберто и Корреа вернулись, появились запасные, Чиро Иммобиле задвигался. И забил с игры, что редкость в последнее время. Всё это принесло камбек к победе. Наконец-то "Лацио" вернулся.

Вернулся он ещё не полностью. В лучшие времена такой креатив принёс бы ему не два, а пять голов. Пропускать такой, как он пропустил, также нельзя. Да и в соперниках была команда без единой победы в шести предыдущих матчах. Зато креатив и скорости наконец-то зашкаливали. Второй тайм начался шедевральным ударом Милинковича-Савича, новым дождём моментов и напоминающей зиму-весну комбинацией Луиса Альберто-Иммобиле. А "засушивание" игры при счёте 2:1 получилось идеальным. Не случайно Симоне Индзаги говорил о волшебном вечере и о спокойствии даже при 0:1.

Даже со смазанной концовкой сезона "Лацио" побил клубный рекорд по очкам в 35-ти турах - 72. И обеспечил место в Топ-4 уже сейчас. Большой успех.

Успешная инерция

"Аталанта" сильно устала. И физически, и, после потери победы над "Ювентусом", ментально. В Вероне и против "Болоньи" она выглядела совершенно заторможенной и неизобретательной. В первые 20 минут во вторник набрала лишь 37 процентов владения мячом, в целом создала крайне мало. И это против "Болоньи", получившей в субботу "маниту" от "Милана". Да ещё и Джан Пьеро Гасперини полез выяснять отношения со скамьёй запасных соперника и был удалён. А главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович заявил, что следующий, кто будет указывать на него пальцем, останется без него.

И всё же этот матч "Аталанта" выиграла. Она традиционно включилась в дебюте второго тайма, традиционно наиграла на гол и нашла его. Традиционно - от Луиса Муриэля, уже его 11-й после выходов на замену в сезоне (такое в лигах Топ-5 в 21-ом веке до него удавалось лишь одному игроку). Его команда стала первой в 21-ом веке, кому удалось забить более 94-ёх мячей за сезон. А после 95-го гола она уже держала инициативу и неплохо комбинировала. Удержала минимальное преимущество как Топ-команда - спокойно, через владение мячом. И в итоге закончила тур второй.

"Милан", солидер "Аталанты" по очкам, набранным во всех девяти полных летних турах (уже 23) и единоличный лидер по голам (уже 27), также выглядел более бледным, заторможенным, вымотанным, чем обычно. "Сассуоло" также отобрал у него мяч в дебюте матча (66 процентов), также выглядел намного живее, давил. И миланцы постепенно возвращались в игру. Они вернулись даже ранее, забили на 19-ой минуте, не растерялись после пропущенного пенальти и забили вновь, в раздевалку. Да ещё и заработали удаление для соперника и во втором тайме чётко удержали победу.

"Сассуоло" и сам по себе в отличной форме, забил 21 мяч в восьми матчах до этого. И потому перекрытие его атаки и победа, чего не удалось "Ювентусу" и "Интеру" - немалое достижение. Стефано Пиоли в этом матче получил целый ворох хороших новостей. И об отказе клуба от проекта Ральфа Рангника в его пользу, и о ментальной силе и собранности его команды. О рекорде клуба - как минимум двух мячах в девяти матчах подряд впервые с 1964-го года. И о первых голах Златана Ибрагимовича после четырёх "сухих" матчей и нервозности. Причём спокойствие Ибры даже важнее всего.

Во многих аспектах "Милан" чувствует себя так замечательно, как уже давно не чувствовал.

Молодая схема, молодые игроки

"Рома" также реально чувствует себя замечательно. Четыре победы и ничья в последних пяти матчах - точно не случайность. Тем более, что у этой революции есть ясное начало - переход на схему с тремя центральными защитниками. После него забиты уже 15 мячей. Даже Никола Калинич и Бруно Перес забили по два, что сродни землетрясению. Разумеется, СПАЛ уже не сдвинется с последнего места и выглядит ужасно. Но ведь с 1935-го года римляне наверняка не раз встречали соперников в подобной форме, тем не менее, забить шесть мячей в гостях смогли только в 2020-ом.

Особо клуб должен радовать гол Карлеса Переса. Ведь после него в таблице авторов голов в Серии А в нынешнем сезоне, родившихся в 1996-ом году и позже, "Рома" стала первой в лиге. А это означает присутствие талантливой молодёжи, хороший шанс на светлое будущее этой команды.

Кризисная тенденция

"Наполи" отстаёт от "Ромы" на пять очков, а от "Милана" - на три. Проблема в том, что по игре и по желанию отставание намного большее. Дженнаро Гаттузо рассуждает о симуляции пенальти Кулушевски в концовке матча в Парме. О вынужденной игре без чистого центрфорварда из-за травм и дисквалификаций. Заявляет, что не помнит ни одного сейва его вратаря. Но ведь даже без пенальти и без сейвов Мерета "Наполи" наиграл лишь на ничью. Причём нулевую, поскольку не создал ничего и просто перекатывал мяч. А присутствие центрфорвардов в предыдущих матчах не особо помогало.

"Наполи" не переиграл "Милан" и "Болонью", вырвал победу над "Удинезе" лишь на 95-ой минуте, уступил "Парме", набравшей лишь одно очко в семи турах до этого и от злости убравшей в запас всех лидеров атаки и почти всех лидеров защиты. Это называется тенденцией. А ещё - кризисом. "Мы сейчас страдаем. Мы держим мяч, но соперник забивает, как только переходит на нашу половину поля". Гаттузо всё же осознаёт, что его команда не в порядке.

Никто не хочет вылетать

СПАЛ и "Брешия" уже вылетели. А вот 18-ое место могут занять и "Дженоа", и "Лечче", и "Удинезе". В 35-ом туре первые двое синхронно победили. Особо стоит похвалить "грифонов". Их уже похвалил тренер "Сампдории" Клаудио Раньери: "Они заслужили победу. Я снимаю шляпу в их честь". Команда Раньери нанесла в два раза больше ударов по воротам. Но и ошибалась намного больше. Пропустила с пенальти и из-за ошибки защитника Берешински. А команда Давиде Николы действовала острее. Благодаря чему и добыла третью победу в четырёх последних матчах. И первую победу в дерби после семи.

"Лечче" ожидала более лёгкая задача. Всё же "Сампдория" перед дерби набрала 15 очков из 18-ти возможных. "Брешия" же набрала шесть и практически смирилась с вылетом. С другой стороны, эти шесть - больше, чем набрал сам "Лечче" (4). Поражение от "Дженоа" в предыдущем туре серьёзно ударило по нему. Как и травмы. Тем не менее, "волкам" удалось победить достаточно уверенно. В первом тайме они нанесли семь ударов в створ ворот и десять в целом. Игравший через боль Лападула сделал дубль. А во втором удалось удержать преимущество.

"Удинезе" справился с гораздо более сложной задачей. В предыдущих пяти матчах он переиграл лишь вылетевший СПАЛ. "Ювентус" не переигрывал с августа 2016-го, потерпев семь поражений. Был вынужден работать с 39-ю процентами владения мячом. И отыграл смело, уверенно. Особенно во втором тайме, когда полностью переигрывал соперника в центре поля. При том, что в матче не могли сыграть три его опорника, и в итоге в центре поля вышел вингер. Как раз опорники и решили судьбу матча. Сема ассистировал Несторовски, а Фофана в добавленное время прошёл Сандро и Де Лихта.

Победа команды, которая просто не собирается вылетать. Точнее, победы команд.

Украинский след

В 35-ом туре украинцы вышли на поле уже после достижения их командой нужного результата. И с задачей сдерживания справились. Выход Руслана Малиновского отодвинул игру от ворот Голлини, вернул контроль и спокойствие. Сам Руслан как всегда был активен, по касаниям мяча за минуту игры (21 за 24) был на уровне лучших партнёров по команде. Он несколько раз хорошо прошёл на дриблинге, раздал несколько хороших передач, в том числе и в штрафную. Пытался и пробивать (один удар), и заходить в штрафную.

Защитники всё это блокировали (пенальти не было, украинец сам налетел на оппонента), процент точных передач был низким. Впрочем, главное задание - обезопасить свою команду - было сделано. Потому оценки колебались между "6" и "6.5" со словами об активности, хотя и неэффективности. Выше последней получал лишь Муриэль. Я склоняюсь к первой, но со знаком "плюс". Добротная "шестёрка".

Шахов также большей частью получал "шестёрки". С оправданиями "играл не на своей позиции". Он заменил Лападулу в перерыве и играл практически в атаке. Активно шёл в обыгрыш (четыре попытки), работал и в отборе. Коснулся мяча в штрафной площадке дважды, причём одно из них, в интересной ситуации, должно было быть более успешным. Учитывая эпидемию травм (заявка из лишь 14-ти полевых игроков с как минимум двумя выходами в стартовом составе в нынешнем сезоне) и неплохое выступление, можно надеяться на увеличение игровых минут в концовке сезона.