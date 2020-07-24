Рельефный снаряд: Серия А представила обновленный мяч от Nike на сезон-2020/21

Итальянская Серия А на своем официальном сайте представила фотографии мяча, которым команды с Апеннин будут играть в матчах первенства в рамках следующего сезона.

Читайте также Топ самых безумных выходок Златана Ибрагимовича - ВИДЕО

Новая разработка американской компании Nike – мяч Flight. Таким же будут играть не только в Италии, но и в Англии – правда, расцветку в АПЛ наверняка выберут другую. Отмечается, что благодаря новым технологиям траектория полета улучшится, а турбулентность снизится на 30%.

В текущем сезоне Серии А сыграно 35 туров, лидирует "Ювентус", "Аталанта" отстает от "бьянконери" на 6 зачетных пунктов. Ориентировочно новая кампания в Италии начнется в середине сентября.