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Рельефный снаряд: Серия А представила обновленный мяч от Nike на сезон-2020/21
Интересная сфера от американцев
Итальянская Серия А на своем официальном сайте представила фотографии мяча, которым команды с Апеннин будут играть в матчах первенства в рамках следующего сезона.
Новая разработка американской компании Nike – мяч Flight. Таким же будут играть не только в Италии, но и в Англии – правда, расцветку в АПЛ наверняка выберут другую. Отмечается, что благодаря новым технологиям траектория полета улучшится, а турбулентность снизится на 30%.
Nike Flight - il nuovo pallone ufficiale #SerieATIM 2020-2021: tutto inizia con un pallone! @nikefootball— Lega Serie A (@SerieA) July 23, 2020
????https://t.co/0EYxWSMa63 #WeAreCalcio pic.twitter.com/JimUofFw3J
В текущем сезоне Серии А сыграно 35 туров, лидирует "Ювентус", "Аталанта" отстает от "бьянконери" на 6 зачетных пунктов. Ориентировочно новая кампания в Италии начнется в середине сентября.