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Рельефный снаряд: Серия А представила обновленный мяч от Nike на сезон-2020/21

Италия
(1 голосов)

Интересная сфера от американцев

Рельефный снаряд: Серия А представила обновленный мяч от Nike на сезон-2020/21
Новина українською

Итальянская Серия А на своем официальном сайте представила фотографии мяча, которым команды с Апеннин будут играть в матчах первенства в рамках следующего сезона.

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Новая разработка американской компании Nike – мяч Flight. Таким же будут играть не только в Италии, но и в Англии – правда, расцветку в АПЛ наверняка выберут другую. Отмечается, что благодаря новым технологиям траектория полета улучшится, а турбулентность снизится на 30%.

В текущем сезоне Серии А сыграно 35 туров, лидирует "Ювентус", "Аталанта" отстает от "бьянконери" на 6 зачетных пунктов. Ориентировочно новая кампания в Италии начнется в середине сентября.

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В статье: Мяч Серия А Чемпионат Италии
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
24.07.2020 в 11:06
А этот рельеф не будет красиво на мордах отпечатываться если чего?
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