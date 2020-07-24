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Милан - Аталанта: где и когда смотреть онлайн матч Серии А
Где покажут в прямом эфире матч Милан - Аталанта, 24 июля 2020
До завершения чемпионата Италии осталось три тура. Милан уже забронировал себе место в Лиге Европы. Кажется, команда потеряла мотивацию. Но когда у тебя есть Златан, расслабиться в принципе невозможно.
Аталанта тоже выполнила локальную задачу - она уже в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Но клуб из Бергамо может замахнуться на серебро. Да и поражение Ювентуса от Удинезе оставляет вероятность на чемпионство (пусть и чисто теоретическую). А фигура Руслана Малиновского делает матч особенно интересным для украинских болельщиков.
В конце концов, это будет встреча команд, которые в последнее время демонстрируют отличные результаты (Милан не проигрывает 10 матчей подряд, Аталанта - 17). Закончится ли чья серия в этот вечер, смотрите онлайн матча Милан - Аталанта в пятницу, 24 июля в 22:45 на телеканале Футбол 2.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Милан - Аталанта онлайн
В других странах матч Милан - Аталанта покажут:
- Беларусь - Сетанта Спорт
- Канада - DAZN
- Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO
- Германия - DAZN, TeleClub Sport Live
- Италия - Sky Sport Serie A, NOW TV, Sky Sport 251, SKY Go Italia
- Польша - Eleven Sports 2 Poland, Eleven Sports 4 Poland
- Португалия - Sport TV LIVE, Sport TV5
- Словакия - Digi Sport 1, DIGI GO
- Великобритания - Premier Sports 1, Premier Player HD, LiveScore App