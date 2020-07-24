Милан - Аталанта: где и когда смотреть онлайн матч Серии А

До завершения чемпионата Италии осталось три тура. Милан уже забронировал себе место в Лиге Европы. Кажется, команда потеряла мотивацию. Но когда у тебя есть Златан, расслабиться в принципе невозможно.

Аталанта тоже выполнила локальную задачу - она ​​уже в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Но клуб из Бергамо может замахнуться на серебро. Да и поражение Ювентуса от Удинезе оставляет вероятность на чемпионство (пусть и чисто теоретическую). А фигура Руслана Малиновского делает матч особенно интересным для украинских болельщиков.

В конце концов, это будет встреча команд, которые в последнее время демонстрируют отличные результаты (Милан не проигрывает 10 матчей подряд, Аталанта - 17). Закончится ли чья серия в этот вечер, смотрите онлайн матча Милан - Аталанта в пятницу, 24 июля в 22:45 на телеканале Футбол 2.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Милан - Аталанта онлайн

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