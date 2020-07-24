  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Милан - Аталанта: где и когда смотреть онлайн матч Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Милан - Аталанта: где и когда смотреть онлайн матч Серии А

Италия
(2 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Милан - Аталанта, 24 июля 2020

Милан - Аталанта: где и когда смотреть онлайн матч Серии А
UA-Футбол
Новина українською

До завершения чемпионата Италии осталось три тура. Милан уже забронировал себе место в Лиге Европы. Кажется, команда потеряла мотивацию. Но когда у тебя есть Златан, расслабиться в принципе невозможно.

Аталанта тоже выполнила локальную задачу - она ​​уже в Лиге Чемпионов на следующий сезон. Но клуб из Бергамо может замахнуться на серебро. Да и поражение Ювентуса от Удинезе оставляет вероятность на чемпионство (пусть и чисто теоретическую). А фигура Руслана Малиновского делает матч особенно интересным для украинских болельщиков.

В конце концов, это будет встреча команд, которые в последнее время демонстрируют отличные результаты (Милан не проигрывает 10 матчей подряд, Аталанта - 17). Закончится ли чья серия в этот вечер, смотрите онлайн матча Милан - Аталанта в пятницу, 24 июля в 22:45 на телеканале Футбол 2.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом игры вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Милан - Аталанта онлайн

В других странах матч Милан - Аталанта покажут:

  • Беларусь - Сетанта Спорт
  • Канада - DAZN
  • Чехия - Digi Sport 1, DIGI GO
  • Германия - DAZN, TeleClub Sport Live
  • Италия - Sky Sport Serie A, NOW TV, Sky Sport 251, SKY Go Italia
  • Польша - Eleven Sports 2 Poland, Eleven Sports 4 Poland
  • Португалия - Sport TV LIVE, Sport TV5
  • Словакия - Digi Sport 1, DIGI GO
  • Великобритания - Premier Sports 1, Premier Player HD, LiveScore App
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Милан
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
RockNRoLLa (IF)
24.07.2020 в 11:41
Зважаючи на те, яку ходу набрали команди, матч буде агонь
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...