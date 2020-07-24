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Первый после Императора: сегодня Де Росси исполняется 37 лет

Италия
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Даниеле – еще одна важная часть истории "джаллоросси"

Первый после Императора: сегодня Де Росси исполняется 37 лет
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Даниеле Де Росси родился 24 июля 1983 года в Риме. Итальянский футболист, выступал на позиции полузащитника. Профессиональную карьеру закончил в "Бока Хуниорс"

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Де Росси защищал цвета "Ромы" с 2002-го по 2019-й год. Был капитаном "волков" на протяжении двух последних сезонов в стане столичного клуба. На ЧМ-2006 выиграл золотые медали со сборной Италии.

Также в числе достижений Де Росси: вице-чемпионство на ЕВРО-2012, победа на молодежном чемпионате Европы-2004, бронза летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах и приз лучшему молодому футболисту Серии A 2006 года. Даниеле – обладатель Кубка Италии-2007 и -2008.

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В статье: Даниэле Де Росси Рома (Рим) Даниеле де Росси
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